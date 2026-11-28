El Poder Ejecutivo nombró a Martín Santiváñez Vivanco como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la Santa Sede. La medida diplomática fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 195-2026-RE, promulgada con las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá.

Junto a esta designación, la Cancillería publicó la Resolución Suprema N° 194-2026-RE, mediante la cual se dieron por terminadas las funciones del embajador en el Servicio Diplomático Jorge Fernando Ponce San Román en la Santa Sede. Ponce San Román asumió el cargo el 1 de diciembre de 2025 tras su nombramiento el 3 de septiembre de ese mismo año, concluyendo también sus funciones concurrentes ante la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta.

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Designación de Martín Santiváñez como nuevo embajador peruano en la Santa Sede.

Como parte de los nombramientos diplomáticos de la Cancillería la Resolución Suprema N° 197-2026-RE designó al embajador en el Servicio Diplomático Pedro Antonio Bravo Carranza en la Jefatura de la Misión Diplomática del Perú en Malasia. El funcionario diplomático asumirá sus responsabilidades en la fecha que establezca la resolución ministerial de la Cancillería.

De igual forma, el Gobierno designó a la embajadora en el Servicio Diplomático de la República María Antonia Ida Masana García como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en la República Federativa del Brasil. La disposición se formaliza a través de la Resolución Suprema N° 199-2026-RE, extendiéndose las Cartas Credenciales y Plenos Poderes correspondientes.