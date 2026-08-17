Christian Clemente Peralta Navarrete es nuevo secretario de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Christian Clemente Peralta Navarrete es nuevo secretario de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
/ DIANA CHAVEZ
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, designó a Christian Clemente Peralta Navarrete como nuevo secretario de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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