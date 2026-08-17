El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, designó a Christian Clemente Peralta Navarrete como nuevo secretario de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Peralta Navarrete fue jefe de prensa de Fuerza Popular en el 2016 y también jefe de prensa del Congreso durante la presidencia de Daniel Salaverry.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 290-2026-PCM, publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, luego de que la PCM señalara que el cargo se encontraba vacante y que era necesario designar al funcionario que asumiría dichas responsabilidades.

Normas Legales El Peruano

La resolución precisa que el nombramiento se realiza en el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N.° 27594.

Con esta designación, Peralta Navarrete asumirá la conducción de la Secretaría de Comunicación Social de la PCM, órgano encargado de las funciones vinculadas a la comunicación del Poder Ejecutivo.

La resolución lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde, y dispone que el nombramiento sea registrado, comunicado y publicado.