El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Madeleine Osterling como nueva embajadora en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como la de Rafael Rey en el Reino de España. Ambas decisiones diplomáticas fueron formalizadas a través de resoluciones supremas publicadas en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La nombrada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en el Reino Unido, Madeleine Osterling Letts, asume el cargo diplomático mediante la Resolución Suprema N° 196-2026-RE. El dispositivo legal cuenta con las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Ahí se dispone la extensión de las Cartas Credenciales y Plenos Poderes. La norma precisa que la fecha de inicio de sus funciones ejecutivas en territorio británico se fijará posteriormente mediante una resolución ministerial de la Cancillería.

MIRA AQUÍ: Rafael Rey niega desavenencias con Keiko Fujimori tras su renuncia al MTC

En paralelo, la representación diplomática peruana en el Reino de España se otorga a Rafael Rey a través de la Resolución Suprema N° 198-2026-RE. El nombramiento se aprueba con el voto favorable del Consejo de Ministros.

Resoluciones que designan a Madeleine Osterling y a Rafael Rey.

La designación de Rafael Rey en el servicio exterior se produce tras su paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el gabinete del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. El exfuncionario asumió dicha cartera ministerial el 28 de julio al inicio de la gestión presidencial y presentó su renuncia el 18 de septiembre alegando motivos de salud originados por el estrés de las labores ejecutivas.

El 28 de septiembre, el canciller Carlos Espá declaró que se había solicitado el beneplácito a España para el nombramiento. Posteriormente, el 14 de octubre, Rafael Rey confirmó en entrevista con Canal N que aceptó la propuesta formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para asumir la delegación diplomática en Madrid.