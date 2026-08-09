Se produjeron nuevos cambios en diversas carteras. (Foto: Presidencia/archivo)
Se produjeron nuevos cambios en diversas carteras. (Foto: Presidencia/archivo)
Por Redacción EC

El Gobierno dispuso cambios en tres viceministerios como parte de una nueva serie de modificaciones en el Poder Ejecutivo. Las medidas fueron oficializadas mediante resoluciones supremas publicadas este domingo en Normas Legales del diario oficial El Peruano.

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