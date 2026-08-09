El Gobierno dispuso cambios en tres viceministerios como parte de una nueva serie de modificaciones en el Poder Ejecutivo. Las medidas fueron oficializadas mediante resoluciones supremas publicadas este domingo en Normas Legales del diario oficial El Peruano.

En el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ejecutivo aceptó la renuncia de Nancy Aracelly Laca Ramos, quien se desempeñaba como viceministra de Turismo. Su salida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 003-2026-MINCETUR.

En su reemplazo, fue designada Liz Blanca Chirinos Cuadros como nueva viceministra del Despacho Viceministerial de Turismo.

Ambas resoluciones llevan la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Martín Valencia Espinoza.

Cambios en Cultura

En el Ministerio de Cultura, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Gisella Mariell Escobar Rozas, quien ocupaba el cargo de viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

Para ocupar el puesto, el Gobierno designó a Fernando López Sánchez como nuevo viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, mediante la Resolución Suprema N.° 011-2026-MC.

Las normas fueron refrendadas por el ministro de Cultura, Alberto Ismael Beingolea Delgado.

Midis

En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), también se produjo un cambio en el Viceministerio de Prestaciones Sociales.

El Ejecutivo aceptó la renuncia de Juan Mariano Navarro Pando, y en su lugar fue designado Alejandro Afuso Higa como nuevo viceministro de Prestaciones Sociales.

Las resoluciones correspondientes al Midis llevan las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Ivonne Canales Martínez.