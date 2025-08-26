Dina Boluarte anunció que se asignará presupuesto especial para interdicciones contra la minería ilegal en todo el país. (Foto: Presidencia del Perú)
Redacción EC
Redacción EC

La presidenta de la República, , informó que el (Conasec) acordó priorizar el combate contra la en todas sus modalidades, como parte de una estrategia conjunta del Poder Ejecutivo y otras instituciones.

Boluarte indicó que la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público darán prioridad a las carpetas de investigación para intervenir y detener a bandas criminales vinculadas a este delito.

“Este trabajo articulado entre todas las instituciones y poderes del Estado y con la participación de la sociedad muestra que estamos trabajando de manera firme y sin descanso para otorgar a la ciudadanía la paz y la tranquilidad para desarrollar sus actividades, sostuvo.

Gobierno asignará presupuesto especial para enfrentar la minería ilegal y ejecutar interdicciones en todo el país. (Foto: Andina)
Entre los principales acuerdos alcanzados en la segunda sesión ordinaria del Conasec se dispuso que el impulse medidas normativas y administrativas para fortalecer la investigación criminal y el control de armas. Además, el Ejecutivo y el Congreso evaluarán cambios normativos para reforzar la ejecución de los estados de emergencia.

La también implementará acciones para optimizar los procesos de verificación migratoria y así identificar con mayor precisión la situación legal de ciudadanos extranjeros en el país.

Ejecutivo anunció medidas integrales en el Conasec, que incluyen control de armas, refuerzo migratorio y lucha contra bandas organizadas. (Foto: Presidencia del Perú)
Asimismo, se acordó que el Ministerio de Economía y Finanzas presente un informe sobre el costo de la inseguridad ciudadana y su impacto en la pobreza, además de proponer una iniciativa legislativa para incorporar el Fondo de Defensa de los Bienes Incautados de la minería ilegal.

Boluarte destacó que en esta sesión se aprobó de manera unánime un pronunciamiento en respaldo a la , en reconocimiento a su labor en la lucha contra la delincuencia organizada.

Participación institucional

En la reunión participaron el presidente del Congreso, los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público, ministros de Estado, así como representantes de gobiernos regionales y locales. Todos los acuerdos se adoptaron por unanimidad.

Lo que sí debe saber la población es que la seguridad ciudadana ocupa y es nuestra responsabilidad. Esta lucha la tenemos que vencer en unidad”, afirmó la mandataria.

SOBRE EL AUTOR

