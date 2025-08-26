La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, informó que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) acordó priorizar el combate contra la minería ilegal en todas sus modalidades, como parte de una estrategia conjunta del Poder Ejecutivo y otras instituciones.
LEE: JNJ inicia proceso de vacancia contra su presidente Gino Ríos: ¿qué dice la ley y qué viene ahora?
Boluarte indicó que la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público darán prioridad a las carpetas de investigación para intervenir y detener a bandas criminales vinculadas a este delito.
Newsletter Mientras Tanto
“Este trabajo articulado entre todas las instituciones y poderes del Estado y con la participación de la sociedad muestra que estamos trabajando de manera firme y sin descanso para otorgar a la ciudadanía la paz y la tranquilidad para desarrollar sus actividades”, sostuvo.
Entre los principales acuerdos alcanzados en la segunda sesión ordinaria del Conasec se dispuso que el Ministerio del Interior impulse medidas normativas y administrativas para fortalecer la investigación criminal y el control de armas. Además, el Ejecutivo y el Congreso evaluarán cambios normativos para reforzar la ejecución de los estados de emergencia.
La Superintendencia Nacional de Migraciones también implementará acciones para optimizar los procesos de verificación migratoria y así identificar con mayor precisión la situación legal de ciudadanos extranjeros en el país.
Asimismo, se acordó que el Ministerio de Economía y Finanzas presente un informe sobre el costo de la inseguridad ciudadana y su impacto en la pobreza, además de proponer una iniciativa legislativa para incorporar el Fondo de Defensa de los Bienes Incautados de la minería ilegal.
Boluarte destacó que en esta sesión se aprobó de manera unánime un pronunciamiento en respaldo a la Policía Nacional del Perú, en reconocimiento a su labor en la lucha contra la delincuencia organizada.
MÁS: Elecciones 2026: Congresista Montalvo impulsa ley para grabar y transmitir en vivo el conteo de votos
Participación institucional
En la reunión participaron el presidente del Congreso, los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público, ministros de Estado, así como representantes de gobiernos regionales y locales. Todos los acuerdos se adoptaron por unanimidad.
“Lo que sí debe saber la población es que la seguridad ciudadana ocupa y es nuestra responsabilidad. Esta lucha la tenemos que vencer en unidad”, afirmó la mandataria.
TE PUEDE INTERESAR
- El secretismo en la PCM: Cuestionan resolución que clasifica como reservada información sobre vehículos de dicho sector
- Entre el respaldo y la tibieza: las bancadas que manejan el Congreso no apoyan acciones de control tras designación de Santiváñez
- Martín Vizcarra: INPE descarta que vayan a trasladarlo a otro ambiente dentro del penal Ancón II
- El poder de las cúpulas: Ni un solo partido con escaños en el Congreso elegirá candidatos vía voto universal
- Fernando Rospigliosi pide a la JNJ destituir a juez Richard Concepción Carhuancho por no aplicar ley que restringe lesa humanidad
Contenido sugerido
Contenido GEC