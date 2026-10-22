Keiko Fujimori, presidenta del Perú. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori, presidenta del Perú. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, promulgó este jueves 22 de octubre la Ley N.º 32743, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos durante un plazo de 90 días calendario.

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