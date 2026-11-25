El Poder Ejecutivo publicó este miércoles 25 de noviembre un nuevo decreto legislativo, al amparo de las facultades otorgadas, que reforma el sistema penitenciario para fortalecer la inteligencia, seguridad y reinserción social, así como su articulación intersectorial.

Se trata del Decreto Legislativo Nº 1748, que busca regular la organización, la finalidad, los principios, la rectoría y conducción técnica, integrantes, mecanismos de articulación interinstitucional e intersectorial, el intercambio de información y vinculación con otros sistemas funcionales del Sistema Penitenciario Nacional.

Detalla que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) es el ente rector del sistema, que está integrado por los ministerios del Interior, Educación, Salud, Defensa, Transportes y Comunicaciones, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción del Empleo, de la Producción, Comercio Exterior y Turismo, Desarrollo e Inclusión Social, Relaciones Exteriores y Cultura.

También integran el sistema penitenciario el Ministerio Público, Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales.

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El decreto también precisa que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es responsable de la gestión y ejecución operativa del Sistema Penitenciario Nacional y le corresponderá implementar las políticas y normas técnicas establecidas por el Minjusdh, gestionar los establecimientos penitenciarios y servicios de medio libre, fortalecer la seguridad e inteligencia penitenciaria, ejecutar el tratamiento penitenciario bajo un enfoque individualizado, el fortalecimiento de capacidades y la asistencia penitenciaria y post penitenciaria; así como, generar la información necesaria para el seguimiento y evaluación del sistema.

Refiere que los representantes de las entidades que integran el Sistema Penitenciario Nacional se reúnen ordinariamente dos veces al año y de manera extraordinaria cuando lo convoque el representante del ente rector.

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“El quorum para las reuniones de coordinación es de la mitad más uno de sus miembros titulares. Las reuniones son convocadas para evaluar los avances de la Política Nacional Penitenciaria y de aquellos otros temas que se le vinculen”, detalla.

El reglamento del decreto se aprobará mediante decreto supremo refrendado por el Minjusdh en un plazo no mayor de 60 días calendario, contado desde su entrada en vigor. Para su elaboración, dicho sector coordinará con las entidades integrantes del sistema.

Cabe indicar que el decreto lleva la firma de la presidenta Keiko Fujimori, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y de los 13 titulares de las carteras comprendidas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.