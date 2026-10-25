El Ejecutivo autorizó el viaje de integrantes de la delegación presidencial y de un funcionario diplomático que acompañarán a la presidenta Keiko Fujimori durante su visita oficial a El Salvador, programada para el 29 y 30 de octubre.

La Resolución Ministerial N.º 361-2026-PCM, publicada el 24 de octubre, autoriza el viaje de seis integrantes de la comitiva oficial del Despacho Presidencial, del 28 al 31 de octubre, y de un integrante de la delegación de avanzada, del 27 al 31 de octubre.

Por su parte, la Resolución Ministerial N.º 661-2026-RE, del 23 de octubre, autoriza el viaje del embajador Roberto Rafael Max Rodríguez Arnillas, director general de América de la Cancillería, del 27 al 31 de octubre.

Resolución de El Peruano.

Gastos de delegación presidencial

La resolución de la PCM establece que los gastos de pasajes aéreos y viáticos de los siete integrantes del Despacho Presidencial serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional de dicha entidad.

Según el detalle consignado en la norma, el gasto por pasajes aéreos suma US$ 12.686,15, mientras que los viáticos ascienden a US$ 6.930, lo que representa un total de US$ 19.616,15 para los siete comisionados.

El monto incluye los pasajes y viáticos de Héctor Eduardo Flores León, de la Secretaría de Actividades Protocolares; Shirley Montenegro Flores y Lizbeth Maceda Maldonado, asesoras de Gabinete de la Secretaría General; el capitán de corbeta Juan Pablo Oyarce Arescureñaga, edecán presidencial; Lariza Sheila Pocco Camilo, asistente administrativa; el suboficial técnico de segunda PNP Flugencio Pérez Pérez, personal de seguridad; y Lucía Carolina Pacheco Quispe, de Comunicación Estratégica.

En el caso de la Cancillería, la Resolución Ministerial N.º 661-2026-RE autoriza US$ 1.469,67 por pasajes aéreos y US$ 1.575 por viáticos para el embajador Rodríguez Arnillas, con cargo al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. El total asciende a US$ 3.044,67.

De esta manera, los gastos expresamente detallados en ambas resoluciones suman US$ 22.660,82 en pasajes y viáticos para los ocho funcionarios y servidores públicos.

De acuerdo con los considerandos de las resoluciones, la visita de Fujimori a San Salvador y al municipio de Tecoluca contempla un encuentro privado con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, una reunión ampliada con ministros y reuniones con los titulares de Justicia y Seguridad Pública; Educación, Ciencia y Tecnología; y Salud.

La agenda también incluye visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a una escuela emblemática y al Hospital Rosales.