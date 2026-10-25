Keiko Fujimori, presidenta del Perú (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori, presidenta del Perú (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El Ejecutivo autorizó el viaje de integrantes de la delegación presidencial y de un funcionario diplomático que acompañarán a la presidenta Keiko Fujimori durante su visita oficial a El Salvador, programada para el 29 y 30 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?