El Ejecutivo decidió retirar del Congreso de la República el proyecto de ley que autorizaba el ingreso al país de una unidad naval y personal militar de la República Popular China.

La decisión se tomó de acuerdo a una recomendación expresa del Ministerio de Salud (MINSA), en un contexto de emergencia sanitaria nacional, formalizándose con el Oficio N.° 039-2026-PR, suscrito por el presidente José Jerí y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez,

La resolución legislativa presentada por el Gobierno se trataba del Proyecto de Ley N.° 13785/2025-PE.

Oficio N° 039-2026 lleva las firmas del presidente de la República, José Jerí y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

Según el Oficio N.° D000084-2026-OGCTI-MINSA, emitido el 20 de enero de 2026, al que tuvo acceso El Comercio, el la institución señala:

“El Ministerio de Salud viene enfrentando, de manera simultánea, tres escenarios sanitarios críticos que demandan la concentración prioritaria del personal, los recursos operativos y las capacidades de respuesta institucional en aras de la protección de la salud pública; por lo que, a pesar de que las acciones arriba descritas demandan la atención permanente, intensiva y focalizada del personal y de los recursos del sector, en aplicación del principio de prevención y reducción del riesgo, resulta técnicamente recomendable reprogramar la llegada del Buque Hospital, hasta que la situación epidemiológica y climática se encuentre debidamente controlada y no represente un riesgo adicional para la salud de la población”, señala el documento.

“Cabe precisar que esta medida se sustenta en la necesidad de priorizar la protección de la salud pública, garantizando una respuesta efectiva ante escenarios de riesgo y evitando la generación de eventos que puedan incrementar la vulnerabilidad sanitaria existente. En ese sentido, esta Oficina General agradecerá pueda interponer sus oficios a fin de comunicar a la honorable Embajada de la República Popular China sobre lo expuesto, apelando a contar con su mayor consideración y mutuo entendimiento”, agrega.

Advirtió el MINSA que estas circunstancias demandan la concentración prioritaria del personal, así como de los recursos humanos, logísticos y operativos del sector Salud, por lo que la visita del Buque Hospital de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, inicialmente prevista para febrero, podría afectar la capacidad de respuesta sanitaria nacional, aun cuando no represente un riesgo epidemiológico directo.

Oficio N° D000084-2026 del MINSA

Las consideraciones fueron recogidas por el Ministerio de Defensa que emitió comunicación a la PCM para reprogramar la visita del buque hospital chino y solicitar la devolución o dejar sin efecto el proyecto de resolución legislativa que autorizaba su ingreso.

El Ministerio de RR.EE:, comunicó a las autoridades chinas la solicitud de reprogramación de la visita del buque hospital.

Ante el pedido, el Congreso dispuso que el proyecto sea tenido por retirado, dando por concluido el trámite parlamentario de una iniciativa que había generado debate político y algunos cuestionamientos en la opinión pública.