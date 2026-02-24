Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ejecutivo agradece a De Soto y confirma que no asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Presidencia de la República del Perú expresó su agradecimiento al economista Hernando de Soto y confirmó que no se concretó su incorporación a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pese a que había sido anunciado previamente para el cargo.

