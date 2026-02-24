La Presidencia de la República del Perú expresó su agradecimiento al economista Hernando de Soto y confirmó que no se concretó su incorporación a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pese a que había sido anunciado previamente para el cargo.
A través de un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, el Ejecutivo indicó que De Soto presentó un “valioso y ambicioso plan de gobierno”; sin embargo, no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlo, debido al carácter breve y transitorio del mandato constitucionalmente otorgado.
“Expresamos nuestro sincero agradecimiento por su disposición a colaborar con nuestro Gobierno. En su calidad de ilustre y respetado economista de prestigio internacional, será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer”, señala el pronunciamiento oficial.
Asimismo, el Gobierno resaltó su trayectoria intelectual, reflejada en obras como El otro sendero, la cual —según se indica— constituye un aporte significativo al desarrollo y al debate nacional.
El pronunciamiento se produce luego de que este martes jurara como presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.
De esta manera, el Ejecutivo formalizó la designación de Miralles al frente del gabinete y dejó sin efecto la posibilidad de que De Soto asuma la PCM en el actual gobierno de transición.
