El Ejecutivo solicitará al Congreso la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori pueda salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026 con el objetivo de asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EEUU.

El proyecto, propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá ser remitido al Parlamento para que este evalúe y, de corresponder, autorice la salida de la mandataria del país.

Canciller Carlos Espá sobre 'Escudo de las Américas': El Perú se ha incorporado. Es un mecanismo multilateral. Con el liderazgo de EE.UU., vamos a recibir todo el apoyo necesario en ciberseguridad, información financiera, inteligencia ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/ZGhDEPpsAY — Canal N (@canalN_) September 10, 2026

Según explicó el canciller Carlos Espá, el viaje está previsto para la participación de Fujimori en las sesiones plenarias junto con otros jefes de Estado y de Gobierno.

“El viaje de la presidenta está programado para la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señaló Espá ante los medios.

El canciller agregó que, además de las sesiones plenarias, alrededor de la Asamblea General se desarrollarán una serie de eventos considerados de importancia para el Perú.

En ese sentido, destacó que la participación de la mandataria permitirá plantear la posición del Perú en asuntos como la atracción de inversiones extranjeras y las coordinaciones en materia de seguridad.

“Va a haber también un evento relacionado a la Declaración de Santiago. Esperemos que ese viaje sea lo más auspicioso para el Perú”, adelantó el canciller.