El Ejecutivo solicitará al Congreso la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori pueda salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026 con el objetivo de asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EEUU.
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