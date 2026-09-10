Keiko Fujimori estaría fuera del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Keiko Fujimori estaría fuera del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Ejecutivo solicitará al Congreso la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori pueda salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026 con el objetivo de asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EEUU.

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