Tras varios días de espera y reuniones, el Poder Ejecutivo autorizó ayer la transferencia de S/224′777.213 adicionales al presupuesto inicial entregado —el 26 de febrero— para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones generales programadas para el domingo 12 de abril y los comicios regionales y municipales.

Los fondos provenientes de la Reserva de Contingencia, del Ministerio de Economía y Finanzas, fueron asignado a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de los ministerios de Defensa e Interior para financiar los gastos asociados a la fiscalización electoral y la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP).

De acuerdo con el decreto supremo N° 031-2026-EF, que autoriza la transferencia de partidas, los montos serán distribuidos de la siguiente manera: S/100′000.000 para el JNE, S/101′478.347 para Defensa y S/23′298.866 para Interior.

—Presupuesto electoral—

Antes de la transferencia, el Jurado ya contaba con un monto asignado de S/114′000.000.

Con la reciente entrega, actualmente el JNE posee al menos S/214′000.000 de presupuesto para el desarrollo de las elecciones en este año.

Sin embargo, este monto no llega al cálculo que manejaba el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien el martes por la tarde aseguró —a su salida de la Comisión de Constitución— que, adicionalmente a la primera transferencia, se requerían otros S/289′000.000.

“A la fecha, con el último decreto supremo se nos ha transferido S/114′000.000; es decir, estamos hablando de un déficit de S/289′000.000″, dijo el 3 de febrero.

Con ese monto dejó inferir que el organismo electoral requería de S/403′000.000 en total para cubrir los gastos de los comicios generales y de las elecciones de gobiernos regionales y municipales.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en entrevista con El Comercio.

Ayer por la tarde, Burneo afirmó que con el decreto supremo más reciente el JNE cubrirá casi el total de gastos operativos e implementación de algunos Jurados Electorales Especiales que se requieren para los comicios generales.

No obstante, advirtió que aún falta cerrar la brecha para las regionales y municipales.

Burneo dijo que el objetivo es contar con un fiscalizador por cada dos mesas de votación.

“Hoy salió el decreto supremo donde se nos asigna 100 millones, con lo que tenemos cubiertos los recursos para un 98.7% de los recursos para las elecciones generales y una parte de las elecciones regionales y municipales”, manifestó.

Indicó que esta transferencia se dio tras la reunión que sostuvo con el ministro de Economía, Gerardo López, con quien llegó “a consensos importantes en torno a la asignación de los recursos de los procesos electorales”.

Agregó que lo que faltaría sería un presupuesto adicional para la asignación de bonos que les corresponde a los magistrados “que vienen del Poder Judicial” a los Jurados Electorales Especiales.

—Elecciones de representante del CAL ante el JNE—

De otro lado, el Colegio de Abogados de Lima proclamó a Gunther Gonzales Barrón como su representante ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Su designación se oficializó ayer, luego de la resolución emitida por el Comité Electoral de la orden, que dio por concluidos los comicios internos.

Foto: GEC Hugo Pérez.

Gonzales obtuvo más de 10 mil votos y superó a sus contrincantes Willy Ramírez, quien alcanzó apenas 6.435 votos, y Pedro Martínez Letona, quien obtuvo 4.852 votos.

Su proclamación estaba prevista para el 18 de febrero, pero el Comité Electoral la suspendió porque evaluó un pedido para anular las elecciones y programó una Asamblea de Delegados.

Foto: GEC Hugo Pérez.

Fue la abogada Tammy Quintanilla quien presentó un recurso para anular los votos de los tres postulantes que obtuvieron mayor número de adhesiones que ella.

Quintanilla alegó que Gonzales, Ramírez y Martínez Letona infringieron la prohibición electoral de realizar actos publicitarios en el local de votación, por lo que debían ser anulados.

Foto: GEC Hugo Pérez.

En medio de todo el caos, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones convocó a José Manuel Villalobos Campana, miembro suplente elegido en 2022, para que ocupara el lugar de representante del CAL ante el JNE. Esta versión la tuvo hasta ayer por la mañana el titular del JNE.

Al ser consultado por este diario, Villalobos Campana aseguró que quien iba a ser proclamado por la tarde del viernes era Gonzales y no él, lo cual terminó ocurriendo al mediodía.

Para entonces, el Comité Electoral había decidido imponerle una multa de 5.500 soles a Gonzales y continuar con el proceso electoral ante dicho organismo, que terminó finalmente con la proclamación de Gonzales como nuevo integrante del JNE.