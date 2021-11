El expresidente del Consejo de Ministros Guido Bellido aseguró que el mandatario Pedro Castillo “no es de izquierda” y que su formación es al nivel de un “sindicalista básico”.

A través de su cuenta en Twitter, el también congresista afirmó que Castillo Terrones “no lleva un gobierno de izquierda socialista” debido a su nula formación política ideológica.

“El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y como procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico, por tanto no lleva un gobierno de izquierda socialista”, escribió en la red social.

Cabe indicar que Guido Bellido fue uno de los 16 parlamentarios de Perú Libre que votó en contra de darle el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Mirtha Vásquez.

Entre los otros congresistas oficialistas que votaron en contra de la confianza figuran Waldemar Cerrón, Alex Flores, Alfredo Pariona y Guillermo Bermejo. Este último había manifestado su respaldo en reiteradas ocasiones al Gabinete Vásquez, sin embargo, cambió de sentir a último momento.

Pese a ello, por 68 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención, la representación nacional aprobó la cuestión de confianza solicitada por Vásquez Chuquilín ante el Pleno.

Además de los 19 votos de Perú Libre, la investidura se logró gracias al respaldo por parte de Acción Popular (14), Alianza para el Progreso (13), Avanza País (3), Renovación Popular (2), Somos Perú - Partido Morado (8), Podemos Perú (4), Juntos por el Perú (4) y Carlos Zeballos (no agrupado).

