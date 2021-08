Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, llegará a pedir el voto de investidura del Congreso con dos pesadas mochilas: las investigaciones por presunta apología al terrorismo y por lavado de activos en el Caso Los Dinámicos del Centro. Esto podría debilitar aún más su posición frente a un Congreso que ya lo cuestionaba por su discurso radical y homofóbico.

Los analistas políticos Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides, y Pedro Tenorio, así como la politóloga Paula Távara analizan su situación de cara a un Congreso adverso.

1. ¿Las dos investigaciones contra el primer ministro hacen que llegue debilitado al pedido del voto de investidura?

Jeffrey Radzinsky: Sí lo golpean los asuntos judiciales. En esta coyuntura en la que el presidente Castillo ha mantenido un perfil bajo, ha tenido más reflectores el presidente del Consejo de Ministros. Además, es en el marco de una investigación en la que está Vladimir Cerrón y militantes de Perú Libre. Nuevamente el componente judicial tiene un espacio relevante en la discusión política. Creo que lo golpea porque además pone la posibilidad latente de un pedido fiscal de prisión preventiva para Cerrón y el propio Bellido; es una posibilidad objetiva.

Paula Távara: Definitivamente lo debilitan. Tengamos en cuenta que a Martín Vizcarra lo vacaron sin tener una investigación más avanzada. Estamos hablando de causales que pueden ser consideradas desde el Legislativo como suficientes para no dar el voto de confianza, aunque parece que la estrategia no va a ser esa. Pero sí le quita legitimidad de cara a la ciudadanía. Si no le dieran el voto de confianza, no pareciera que hubiese gran parte de la ciudadanía que estuviera en contra [de la decisión del Congreso]. La figura de Bellido sigue siendo lo más difícil para el Ejecutivo.

Pedro Tenorio: Lo debilita en el poder político porque lo compromete en una investigación que tiene aspectos criminales que son bastante serios, pese a que estamos en una etapa inicial y le asiste la presunción de inocencia. Si uno analiza lo que viene ocurriendo en Fuerza Popular, cómo un delito de similar característica puede representar un pedido de condena de 30 años, te revela que es una situación grave. Esto se suma a una serie de resistencias políticas muy fuertes por su posición hacia las mujeres, minorías gays y sus mensajes sobre Sendero Luminoso.

Sin embargo, él no ha perdido el apoyo de su partido ni de sus aliados, y ese es un punto de partida fundamental para que se insista en la presencia de Bellido como jefe del gabinete. En los casos de Pedro Cateriano y Ana Jara, que fueron dos PCM que no recibieron el voto de investidura, sus propias bancadas ya tenían resistencias. Pero no tenemos antecedente de una persona que vaya a pedir el voto de confianza con un antecedente tan serio. El Congreso tiene una razón más para no darle el voto de confianza, pero eso implica hacer el juego que un sector de la oposición no quiere hacer.

Pero así como le complica la movilidad al jefe del Gabinete, le brinda una enorme oportunidad al presidente Pedro Castillo –si está bien asesorado– para hacer un ajuste.

2. ¿El diálogo con las bancadas le ha servido para fortalecer su situación?

Radzinsky: Es un buen gesto, y eso es necesario en política. Además, lo que ha hecho es descolocar a los sectores más radicales. Si tienes al oficialismo que te dice ‘me quiero reunir con todas las bancadas’ y la respuesta de algunos es ‘yo no voy a conversar contigo’, el que termina peor de cara a la ciudadanía es el que dice que no quiere conversar. Por más polarizada que haya sido la segunda vuelta, por más maniqueas que puedan ser algunas posturas, sí hay un gran sector ciudadano en medio de esos fuegos, y para ellos el diálogo siempre es una bandera que suma.

Hay una cuestión protocolar, pero ninguno de los que se sientan en la mesa van a cambiar su posición porque tengan una reunión antes del voto de confianza salvo que se negocie algo específico. Pero lo que destaco es el gesto [del diálogo], porque el perfil que tiene Bellido es de ser más radical, más intransigente.

Távara: Si bien han encontrado a un primer ministro dialogante, todas las bancadas han solicitado ajustes o cambios en el resto del gabinete. Si esos cambios no se dan, no parece que las relaciones vayan a mejorar entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero depende de la estrategia que esté pensando el Legislativo: si el perfil del primer ministro y los ministros les parece tan perjudicial como para no darle la confianza. En este caso quizás se cuenten números para una confianza con poquitos votos; podrían abstenerse al ver una actitud más dialogante.

El colocar a Bellido y este Gabinete ha sido un intento del Ejecutivo de mostrar su fuerza, poner las posiciones más duras. Y ahora vamos a ver ese mismo posicionamiento del Legislativo: me apropio de todas las comisiones que pueda, las más codiciadas. A partir de allí recién negociaré, de modo que nos vamos a encontrar en un entrampamiento.

Tenorio: Por lo que he recogido, todo ha sido protocolar. No ha habido mayor avance, un compromiso programático, no hay una agenda que esté pactando con determinadas bancadas. Bellido ha seguido haciendo su juego: dar la sensación de un vocero del Ejecutivo que se aproxima a las bancadas. Pero más allá de la reunión, las bancadas no han sentido que Bellido sea un interlocutor que busque una aproximación al Congreso.

3. ¿Le afecta políticamente que la investigación por lavado de activos se conozca luego de la ronda de diálogo?

Radzinsky: Sí, pero mi sensación es que la posición de la oposición va más allá de si saltó la investigación antes o después. Su crítica es a su postura, su cercanía al sector más recalcitrante de Perú Libre. No imagino a una bancada actuando muy distinto si esto salía antes o después, o incluso si no hubiera salido su nombre en la investigación. La sensación es que es parte de los bloqueos en el corredor minero del sur, y si uno escucha su posición frente a la relativización del terrorismo, tienes una bandera mucho más potente que la investigación. No me parece un parteaguas esto, sin que eso signifique que deja de ser relevante por cómo avance la investigación.

Távara: Sí lo afecta, porque no va a tener la oportunidad de hablar a puertas cerradas con ellos para explicar esta situación. Esto significa que no solo le afecta en términos objetivos de cuánto puedan dudar en torno al voto, sino que cualquier justificación sobre esto lo va a tener que dar públicamente. Entonces, [la oposición] va a tener la oportunidad de golpearlo más duramente con esto. Se trata de votos, pero también de cuánto puedan legitimarse o afectar su imagen de cara a la ciudadanía. Al final, cuando el Congreso decide cosas, la ciudadanía puede pulsearle en algunos momentos. Si te golpean más la imagen, a lo mejor te dan una confianza minoritaria, pero luego de que te hayas tenido que dedicar más a dar explicaciones que a hablar de tus políticas de Estado, esto golpea. Te dan la confianza pero deslegitimada.

Tenorio: Pero en realidad tiene muy poco que explicar porque los audios son muy claros, y la tarea política que tenía como integrante del cogollo cercano a Cerrón es claro. Lo que se va a debatir a nivel fiscal es si la actividad que ellos han realizado es ilegal o no, y eso va a tomar tiempo. Pero la actitud que demuestran estos actos es un tema que no puede ocultar. Y la condena a Cerrón lo coloca a él en una situación endeble. En este momento lo que hay es un juego de intereses. Entonces, el tema principista –me parece mal que una persona con estas características sea jefe del gabinete– lamentablemente es secundario. Por un lado, lo que quiere Perú Libre y sus aliados es consolidar el Ejecutivo; y por el otro, la oposición está calculando todos los tiempos y lo que le conviene; y en este momento parece que lo que les conviene no es censurar al gabinete. Seguro habrá muchos votos en abstención, otros a favor como muestra de buena voluntad y otros no irán a votar. Pero no creo que la investigación haya inclinado la balanza en contra de Bellido, por un sentido estratégico. Es una raya más al tigre, pero una raya gruesa.

El primer ministro Guido Bellido brindó una conferencia de prensa el miércoles pasado tras el Consejo de Ministros. El presidente Pedro Castillo mantiene silencio. Solo se pronuncia vía sus redes sociales o cortas declaraciones sin aceptar preguntas.

4. ¿Las respuestas que ha dado sobre los otros ministros cuestionados convencerán a la oposición o vendrá una lista de interpelaciones?

Radzinsky: Creo que hay una paradoja: Esta es una disputa entre débiles. Es un gobierno débil con una oposición débil. La oposición parlamentaria ya podría interpelar ministros, independientemente del voto de confianza. Solo en el MTC han designado y dejado sin efecto cuatro designaciones de altos funcionarios; es un escándalo. Lo que pasa es que se relativiza frente a lo que dijo Béjar o Bellido. Amerita una interpelación ese ministro que firmó esas cuatro designaciones en tan poco tiempo; y la gente ni sabe cuál es el nombre del ministro. Eso te habla de una torpeza en la oposición.

Távara: No creo que sea suficiente. Uno, porque Bellido tiene poca credibilidad en un Congreso que no quiere creerle. Dos, porque no solo se trata de las explicaciones de Bellido, sino de todo lo que sigue saliendo de estos ministros y los nombramientos. La bancada más recalcitrante, Renovación Popular, ya ha planteado que esa va a ser su estrategia: van a buscar censura ministro por ministro. Siguen las semanas de crisis en tanto los ministerios sigan en juego. Dudo que nos quedemos, en el mediano plazo, con los mismos ministros que tenemos ahora. Y golpear a los ministros es rentable ahora para la construcción de su propia legitimidad, y para los que miran a las municipales y regionales del próximo año. Con más razón lo es para Renovación Popular que quiere ganar en Lima, y por tanto tiene que seguir golpeando al Ejecutivo para ganar en la zona en la que es más fuerte el rechazo. Además, el Congreso aún no tiene tanta resistencia [por parte de la ciudadanía].

Tenorio: Yo creo que lo segundo. Muchos congresistas van por el camino de interpelar o citar a determinados ministros del gabinete, porque es una válvula de escape ante la frustración de no poder negar el voto de confianza. Es lo primero que les hubiera gustado hacer por los nombramientos que han hecho, o por el canciller cuyo historial se está conociendo. La segunda posibilidad era exigir cambios en el gabinete, pero a Bellido no le interesa hacer cambios. Entonces, el tercer nivel es vamos a llamarlos uno por uno, y en la medida de lo posible censurar. Por lo que vemos, van a ir muy fuerte contra el canciller y contra otros ministros.

