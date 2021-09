Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, fue acusado por la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, de agresión verbal, un hecho que ocurrió antes de llegar al Ejecutivo. Y aunque Bellido negó las acusaciones el último martes, no es la primera vez que salen a la luz sus comentarios, conversaciones y mensajes misóginos.

Ante la prensa, Bellido negó haber agredido a Chirinos y como argumento usó la siguiente frase: “[¿No le dijo eso?] No. Eso estaría fuera de contexto y, es más, ¿qué confianza podría tener yo para decir eso a una persona que por primera vez me estaba viendo? No hay coherencia”.





El 29 de julio, cuando asumió el cargo, El Comercio publicó sus mensajes en redes sociales, marcados por la violencia, la misoginia y el radicalismo. Pero esta censurable actitud no se muestra en los post, ya que en la última campaña electoral, insultó a la personera legal de Perú Libre durante una conversación telefónica que sostuvo con el entonces secretario nacional de ese partido, Arturo Cárdenas, investigado por el Caso Los Dinámicos del Centro.

Perú21 difundió la grabación de esa conversación, en la que Bellido mostraba su molestia porque la personera legal se demoraba en acreditar a otros personeros ante las autoridades electorales.

“Parece que no tenemos a nadie en el partido porque, pucha, esa coj… de Ana no tramita hasta ahora los personeros ante los jurados electorales especiales. Y la va a volver a cag… como la vez pasada en las elecciones. Y después nadie dice nada de esta coj…”, dijo.





En el 2018, afirmó en su cuenta de Facebook que “la mujer” es “destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo”.

Meses después publicó el siguiente mensaje:





La lista de comentarios misóginos en su cuenta de Facebook se remonta desde el 2012. El 1 de noviembre de ese año aseguró: “ Si no puedes manejar una mujer, cómo diablos piensas administrar una empresa …”.









El martes, el primer ministro respondió a las acusaciones de Chirinos: “Condenamos cualquier acto de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, pero tampoco podemos tolerar que esta sea usada como estrategia política con propósito de socavar al gobierno y a quienes venimos desde las comunidades campesinas”.

Además, Bellido también ofreció disculpas ante el pleno del Congreso la semana pasada, por los comentarios machistas que ha realizado: ”Sirva este espacio para reconocer y extender mis disculpas por algún comentario que haya hecho en ese sentido. Como ser humano, esta es una oportunidad de reflexión y mejora y un compromiso como gestor y empleado público”, dijo.

En su Gabinete Ministerial hay solo dos mujeres: Dina Boluarte (Desarrollo e Inclusión Social) y Anahí Durand (Mujer y Poblaciones Vulnerables). Con ello, el país se ubica debajo de otras 18 naciones de América Latina en las que la cifra de liderazgos de mujeres en ministerios es más alta.

Con Bellido y Pedro Castillo se ha registrado un retroceso en cuanto a paridad en el Gabinete. En el primer Gabinete del segundo gobierno de Alan García hubo seis mujeres; en el de Ollanta Humala, tres; en el de Pedro Pablo Kuczynski, cinco; en el de Martín Vizcarra, cinco; en el Manuel Merino, siete; y en el de Francisco Sagasti, ocho.

