Conforme a los criterios de Saber más

Los primeros cuestionamientos al gobierno del presidente Pedro Castillo vinieron con el nombramiento del congresista de Perú Libre, Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros. Su sorpresiva juramentación se dio el pasado jueves en Ayacucho, pese a que ya era pública la investigación preliminar en su contra por presunto delito de apología al terrorismo.

Guido Bellido afronta una investigación fiscal, a raíz de unas declaraciones que brindó a Inka Visión, defendiendo a la terrorista de Sendero Luminoso, Edith Lagos, y las acciones de dicha organización terrorista.

“El país estaba en un desastre, hubo peruanos que equivocadamente tomaron un camino, ¿son peruanos o no? Por eso tienen sus derechos. ¿Qué tienes contra los senderistas?”, se escucha decir a Bellido en el video.

Es por esto que la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial a cargo del fiscal Luis Valdivia Calderón abrió una investigación y solicitó realizar diligencias a la Policía Contra el Terrorismo.

Por esta investigación, Bellido, en su calidad de congresista, no puede formar parte de las comisiones de Defensa e Inteligencia en el Congreso. Esto porque está vigente una ley que prohíbe que ambos grupos de trabajo sean integrados por legisladores procesados o investigados por presuntos delitos de terrorismo o, narcotráfico.

Especialistas consultados por este Diario explicaron que el Ministerio Público podría solicitar una pena de hasta 15 años contra el primer ministro, al presentar la acusación. El caso aún se encuentra en una etapa preliminar y durante los próximos meses, el fiscal debería recoger información que robustezca el caso, además de que deberá delimitar de manera adecuada la investigación.

Hasta 15 años de prisión

El abogado penalista Rafael Chanjan Documet explica que el delito de apología al terrorismo está regulado en nuestro Código Procesal Penal y contempla dos conductas.

“Una es que exalte, justifique o enaltezca un acto concreto de terrorismo que ya ha sido realizado, en el segundo caso que se exalte justifique o enaltezca a una persona que ya ha sido condenada con sentencia firme por delito de terrorismo, son los dos casos donde se puede presentar un delito de apología al terrorismo”, indicó.

Para este delito, la pena básica va de cuatro a ocho años, pero en el caso de Guido Bellido, podría extenderse hasta 15 años, al haber expresado su comentario sobre Sendero Luminoso en un medio de comunicación.

Chanjan sostuvo que en casos de este tipo, las diligencias preliminares tienen un plazo máximo de 60 días, pero de no ser suficientes, el fiscal podría ampliar el plazo a 60 días más. Consideró que el caso del primer ministro no hay pluralidad de investigados ni de víctimas.

“No veo tampoco especial carga probatoria , no es un caso que calzaría en lo complejo y menos en organización criminal”, dijo, tras indicar que después vendría la etapa de investigación preparatoria, si decide formalizar el caso. Una acusación fiscal podría llegar a fin de año.

“Ahí el plazo para una investigación simple es de 120 días, 4 meses, que se puede prorrogar por un mes mas, de ahí se tiene que decidir si se formula acusación, haciendo los cálculos creo que es posible que sobre finales de este año podríamos tener una acusación si es que se recaban suficientes elementos de convicción”, afirmó.

El especialista sostuvo que entre otras diligencias, el fiscal tendría que buscar otro tipo de declaraciones que Bellido ha dado en distintos espacios, y delimitar la imputación contra el jefe del Gabinete.

“La fiscalía va a tener que recabar otro tipo de intervenciones que ha tenido, elementos de convicción para ver que ha tenido la connotación de la declaración, la finalidad, el contexto, (...) el fiscal va a tener que armar bien su estrategia, ver si va por el primero, por el segundo supuesto o si por ambos, va a tener que delimitar su imputación en función de los elementos de convicción que va recabando para ver qué es lo que conviene más”, dijo.

Recabar más indicios

Para el exprocurador Antonio Maldonado, las declaraciones de Guido Bellido sobre Sendero Luminoso, “son gravemente equivocadas”. “Intenta relativizar la estrategia de Sendero Luminoso, trata de neutralizar el papel que ha tenido y los daños que causó”, sostuvo.

Maldonado consideró que, si la fiscalía quiere ser exhaustiva en el caso, “tendría que acceder a todas las comunicaciones vía teléfono, establecer un cuadro con las posiciones físicas y geográficas de esta persona, si visitó el Vraem, si se vinculó con líderes terrorista”.

El especialista afirmó que habría que vincular el presunto delito de apología al terrorismo con otros delitos, como asociación ilícita. “Lo clave es acercarse a conductas específicas”, dijo.

“La declaración (sobre Sendero Luminoso) es el primer elemento pero no va a bastar, no es suficiente”, indicó, y señaló que debe quedar establecido que no se investiga a una persona “por el ejercicio legítimo de sus libertades políticas sino por conductas que lo acercan de un nivel muy alto con una organización terrorista”

Maldonado reiteró que la declaración con la que se abrió investigación no es suficiente y que es necesario recoger otros elementos, además que el Ministerio Público tendría que tener una estrategia asociando dicho delito con otros.

Sobre eventuales medidas contra Bellido, explicó que esto podría ocurrir en la etapa de investigación preparatoria y dependerá de la fuerza del caso en ese momento.

El sábado pasado, a través de un comunicado, Guido Bellido manifestó su rechazo a cualquier tipo de violencia y de “terrorismo en todos sus extremos”.

“Me dirijo al país para ratificar mi más firme compromiso con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos. Rechazo categóricamente toda forma de violencia y de terrorismo en todos sus extremos”, dijo.

#COMUNICADO El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, manifiesta lo siguiente: pic.twitter.com/29W73eItIw — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 31, 2021

Más información

Guido Bellido juró al cargo el 29 de julio en Las Pampas de Ayacucho.

Sus declaraciones sobre Edith Lagos, la investigación fiscal en su contra y sus comentarios machistas y misóginos en las redes sociales generaron una ola de críticas.

Incluso, desde el Congreso, distintas voces, demandan la recomposición del gabinete y la salida del primer ministro.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO