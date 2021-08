El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su preocupación por el caso de la periodista Karenina Bayona, quien ha sido despedida tras una entrevista con el actual presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

A través de un pronunciamiento, la institución lamentó que la periodista se haya “quedado sin medio de comunicación para seguir con sus investigaciones como parte de su trabajo de fiscalizadora de funcionarios públicos”.

Como se recuerda, el pasado 19 de agosto Karenina Bayona denunció que fue despedida de su programa en el canal Inka Visión, en Cusco, luego de que el gerente del medio, Walter Cervantes, le dijera que tenía “temor a represalias” tras entrevistar a Bellido.

En aquella entrevista, el hoy primer ministro evitó catalogar de terrorista a Edith Lagos, integrante de Sendero Luminoso. La periodista tenía un contrato de palabra en el medio de comunicación de Cervantes, quien también administra la filial en Cusco de Exitosa.

Dentro de su contrato de palabra la periodista colaboraba con la radio reportando a Exitosa Lima los acontecimientos de Cusco y trabajando para la sección de regiones del medio de comunicación de alcance nacional.

Bayona realizó la entrevista que conllevó a una investigación fiscal contra Guido Bellido, por presunta apología al terrorismo tras sus declaraciones sobre la senderista Edith Lagos.

🚨 #ALERTA 🇵🇪 La periodista @karerinabaoli denunció que fue despedida de @VisionInka, en #Cusco, luego de que el gerente del medio le dijera que tenía temor a represalias por su polémica entrevista con el hoy primer ministro, @GuidoPuka.https://t.co/MkoHaJ8QNX — IPYS (@IPYS) August 21, 2021





Bayona dijo al IPYS que Cervantes le preguntó si tenía miedo de su entrevista, “que Bellido al ser PCM iba a tener una represalia contra mí, le dije ‘no en absoluto’”. “Él me dice: ‘yo sí tengo miedo de mi canal y mi licencia, y por eso he decidido que no va a ir más el programa, y que no puede salir’”, dijo.

Tras ello, Cervantes la despidió del canal y le comunicó que, si bien podía seguir en la radio, sería sin recibir ninguna remuneración.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El presidente del Consejo de Ministros recibió la dosis de Sinopharm contra la COVID-19 en el Cercado de Lima. Esto en el marco de la quinta edición de la “Vacunatón”. (Fuente: Latina TV)