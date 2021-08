Conforme a los criterios de Saber más

Karerina Bayona, periodista de Cusco, realizó la entrevista que conllevó a una investigación fiscal contra el actual premier Guido Bellido, por presunta apología al terrorismo tras sus declaraciones sobre la terrorista Edith Lagos. En diálogo con El Comercio, brinda detalles de su salida de Inkavision, días después que el tambien congresista fue designado jefe del Gabinete y aclara que a pesar del hostigamiento, sigue firme en las investigaciones.

“Las amenazas los insultos por redes sociales, las llamadas telefónicas han sido constantes, de todos los días, son decenas, son cientos. Pero son gente que no conozco, no sé si son de Perú Libre o de Guido Bellido, pero son gente que simpatiza con él porque me mandan a desparecer, que tengo en contra de él. Todo a raíz de esto”, señaló.

“El ataque no para por redes, es fuerte. Lo he denunciado a la policía, cuando dí mi testimonio y les mostré, les conté lo que pasa. Me quedó solo bloquear y leer lo que sucede, es demasiado porque son decenas, diarios mensajes”, exclamó Bayona.

–Usted ha mencionado que fue despedida de InkaVision, 48 horas después de que Guido Bellido -a quien entrevistó en abril- fuera nombrado premier ¿Podría darnos detalles de lo que sucedió?

Yo trabajaba hace más de uno año en Canal Inkavision del Cusco, tenía un programa que se llamaba Inkavision Noticias que sale de 7 a 9. En este programa se hacían entrevistas y además tenía un corte noticioso. Tenía labores de reportaría, conducción, y todas las cosas que hacemos los periodistas de Cusco, que son varias la verdad. No tenemos, digamos, un productor, un editor, sino hacemos todo en el espacio. Después del 29 de julio que nos enteramos que Bellido asumía como premier, yo en esa semana de feriados pedí días de descanso con mi familia y el día 2 de agosto tenía que retornar al programa.

El productor técnico del canal me indica que no me apure en volver porque había cambios. Cuando me dijeron eso, no entendía, así que esperé a reunirme con el empresario, quien me hace saber que -primero- tenía problemas con su pauta publicitaria porque después de que Bellido asume como premier, la entrevista (de abril) se hace viral y él entendía que eso le afectaba a su pauta publicitaria, retirando los anunciantes.

Me preguntó si tenía miedo de mi entrevista, que Bellido al ser PCM iba a tener una represalia contra mí, le dije ‘no en absoluto’. Él me dice ‘yo sí tengo miedo de mi canal y mi licencia, y por eso he decidido que no va a ir más el programa, y que no puede salir’ .

–Al respecto de lo que te ha pasado en los últimos días, tanto el despido como las actitudes antes de ello ¿Sientes que hay detrás una venganza política?

Yo estoy segura que es un ataque a la libertad de expresión. (...) Creo que, si él quiso despedirme, lo aceptaba, pero no debió hacerme saber que le tenía miedo al premier y que quizá por mi culpa le quitaban la tanda publicitaria. En eso no estoy de acuerdo.





–Pasando al tema de la entrevista a Bellido en abril, cuando ya era congresista electo por Cusco ¿Después de esa conversación has recibido amenazas?

De parte de Bellido no porque decidí no comunicarme con él, ni con su entorno. Porque además hay una investigación, se apertura una investigación donde soy testigo y también lo han llamado al empresario y entiendo seguro que eso lo ha atemorizado.

–¿Ha recibido llamadas de parte de él o su entorno?

No, aunque por las redes sociales nunca han parado. Las amenazas los insultos por redes sociales, las llamadas telefónicas han sido constantes, de todos los días, son decenas, son cientos. Pero son gente que no conozco, no sé si son de Perú Libre o de Guido Bellido, pero son gente que simpatiza con él porque me mandan a desparecer, que tengo en contra de él. Todo a raíz de esto.

–¿En julio fue más tenso con el nombramiento del premier?

Fue muy tenso esos días porque rebotaron de nuevo la entrevistas y las declaraciones. Fue muy constante y se juntó con la situación de Inkavisión y el empresario.

–Y aún sigue...

El ataque no para por redes, es fuerte. Lo he denunciado a la policía, cuando dí mi testimonio y les mostré, les conté lo que pasa. Me quedó solo bloquear y leer lo que sucede, es demasiado porque son decenas, diarios mensajes.

Frecuentemente las llamadas fueron en abril porque ahora ya no contesto a números desconocidos, incluso hubo oyentes porque en la radio doy mi número y alguno que me llamó, me amenazó de muerte o alguien que me contó que me iba a esperar afuera de la radio. Por eso decido no responder llamadas de números que no conozco. Todo a partir de esa entrevista.

