El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, reiteró que no profirió frases machistas contra la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien lo acusó de agresión verbal dentro de la sede del Parlamento.

En entrevista con Best Cable canal 3, el primer ministro señaló que “no hay coherencia” en la acusación y cuestionó que la legisladora recién haya hecho la denuncia semanas después. También afirmó que nunca habló con ella ese día.

“Yo no he proferido esas palabras, es más, no dialogó conmigo, sino que ella pedía una oficina que era de su padre. Yo estaba al costadito con mi máquina. Además, si eso fuera tan cierto una persona en ese mismo instante sale y da a conocer, no se lo guarda para la interpelación en el Congreso. Yo no sé qué ha podido escuchar la congresista”, expresó.

“Tal vez la congresista ha imaginado, ha estado pensando alguna otra cosa, qué sé yo. No sé por qué ha podido acusarme y a partir de ello todos contra mi persona”, agregó el titular de la PCM.

Finalmente, Bellido Ugarte enfatizó que el escenario que se ha generado en su contra tras la denuncia de la congresista “es muy peligroso” y puede ser “mal utilizado”.

Como se recuerda, Patricia Chirinos detalló a RPP que el hecho ocurrió durante una conversación que tuvo con Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre) cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva. En aquel momento, Bellido todavía no asumía como jefe del Gabinete.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto), tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

