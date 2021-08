Conforme a los criterios de Saber más

La mañana de este jueves, el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido acudió al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, que es el requisito constitucional para que pueda seguir en el cargo.

En una intervención que se extendió por casi tres horas, el premier expuso la política general que buscará impulsar el gobierno, encabezado por Pedro Castillo. Esta estuvo dividida en 12 ejes temáticos. A continuación, recordamos las principales medidas anunciadas.

1. Medidas para vencer la pandemia del COVID-19

—Vacunación de todos los peruanos en el 2021

En el primer eje temático, referido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, Bellido sostuvo que la meta del gobierno es completar, en el 2021, la vacunación de todos los peruanos mayores de 18 años “y hacer todo el esfuerzo para lograr incluso vacunar a los menores de edad” en lo que resta del año.

Además, señaló que, para setiembre, se prevé inmunizar alrededor del 50% de la población objetiva en el ámbito rural y urbano. Para ello, se aumentará la inmunización a través de ‘vacunatones’, calendarios de vacunación permanente y brigadas en todo el país.

—Producción de la vacuna peruana

“Hoy, no sabemos a ciencia cierta la periodicidad de dosis que necesitará el ser humano para estar protegido de la COVID”, dijo el primer ministro. En ese sentido, anunció que se implementará la producción de vacunas, “especialmente la anticovid” en el país. Ello, a del fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud (INS) y la “cooperación internacional con biotecnología”.

—Plan para enfrentar la tercera ola

Este implica la ampliación de los horarios de atención en los centros de salud de 12 a 24 horas, así como el fortalecimiento de su logística y equipamiento. Se les dotará de “concentradores de oxígenos, equipos de rayos X, etc”.

Asimismo, se plantea fortalecer el nivel hospitalario a través de un aumento de camas UCI y planteas de oxígeno.

Bellido precisó que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dispuesto un presupuesto inicial de 2,800 millones de soles para hacer frente a la pandemia.

—Pago de deudas a trabajadores de la salud

Según indicó el titular de la PCM, existe una deuda laboral de 2,500 millones a los trabajadores del sector salud, la cual será pagada.

—Creación de redes integradas de salud

Estas buscan permitir el intercambio prestacional entre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Para financiarlas, se priorizará la ejecución del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

2. Medidas de reactivación económica

—Proyecto de Ley para fortalecer y modernizar al Banco de la Nación

La propuesta permitiría al Banco de la Nación otorgar “todos los servicios bancarios disponibles a tasas competitivas”. Asimismo, lo facultará a brindar créditos en moneda nacional en lugares en los que “la banca privada no tenga oficinas o no las haya en cantidades suficientes”.

Al cumplir la mayoría de edad, se entregará, junto con el DNI, una tarjeta del Banco de la Nación.

—Ejecución de proyectos de inversión

De acuerdo a Bellido, se buscará recuperar los ingresos de las familias a través de proyectos de inversión por 700 millones de soles en pequeñas obras municipales y 1,000 millones de soles en el arreglo de trochas.

También se planteó transferir 3,000 millones de soles a las municipalidades y gobiernos regionales para la ejecución de proyectos de inversión pública.

—Segunda reforma agraria

“Ya no se trata de expropiar tierras, sino hacer llegar servicios de calidad al campo, promover la asociatividad y el cooperativismo; y ampliar el acceso de los hermanos agricultores a los mercados nacional e internacional”, indicó el premier.

Según indicó, la segunda reforma agraria implicará una mayor capacitación y tecnificación de los agricultores , así como una orientación a la industrialización rural y “la generación de mayor valor agregado para los productos agropecuarios de nuestra patria”.

—Destrabe de proyectos de inversión

Se priorizará el destrabe de los proyectos Chavimochic III (Palo redondo), Majes Sihuas, Puyango-Tumbes y Chinecas . Ello con la finalidad de “mejorar nuestra vocación agroexportadora y empleo digno”.

—Reactivación del sector rural

Para ello, se aumentará el patrimonio de la entidad financiera Agrobanco. Se plantea otorgar 1,400 millones de soles en créditos directos para los agricultores.

Asimismo, se propuso destinar 200 millones de soles a programas de empleo temporal en el sector agrario, “hacia pequeñas obras y mantenimiento de sistemas de riego, con impacto en la producción agraria y la valorización de activos de los agricultores familiares”.

Adicionalmente, se impulsará el Programa Nacional de Compras Estatales a la Pequeña Agricultura.

—Promoción de la formalización de las micro y medianas empresas

Para ello, se brindará un servicio especializado de asistencia y asesoramiento a los ciudadanos en el proceso de inscripción de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (EmprendeSACS). La meta es atender 600,000 inscripciones para julio de 2026.

3. Promoción de la inversión pública y privada con criterio de rentabilidad social y enfoque territorial

—Promoción de extractivos

Se establecerá una ventanilla única para eliminar “procesos improductivos” y facilitar la instalación de nuevos proyectos en las industrias de minería e hidrocarburos.

Asimismo, se promoverá el Nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona, “un tren que no sólo reduzca al mínimo los efectos negativos del transporte de carga y pasajeros, sino que su propia existencia de factibilidad el desarrollo de proyectos que no serían viables de no existir un medio de transporte como este”. El proyecto se realizará mediante la alianza público privada.

En cuanto al gas y al petróleo, el premier anunció que “el Estado participará en todas las actividades del rubro, aumentando la competencia y generando mayores ingresos al erario nacional para proyectos de desarrollo”. Además, señaló que se promoverá la exploración pública y privada “para revalorizar yacimientos y aumentar reservas”.

Para ello, señaló que se reestructurará Petroperú “para hacerla más eficaz y eficiente, y a su vez potenciarla, incluyendo en su accionar las energías renovables, como lo hacen hoy muchas gigantes del rubro”.

—Culminación de proyectos

Se planteó terminar la construcción del Hospital Antonio Lorena y del Aeropuerto de Chinchero, en Cusco; así como la ampliación de la línea férrea en La Convención.

—Obras de conectividad

Guido Bellido aseguró que, para el 2026, se pavimentarán 3,960 kilómetros de carreteras, se mejorarán otros 1,026 kilómetros “con pavimento a nivel de solución definitiva” y se construirán e instalarán 640 puentes.

Asimismo, se planteó la construcción de una nueva carretera central (Huaycán - Cieneguilla - San Andrés de Tupicocha - Yauli - Emp. PE-22) de 136 kilómetros, con una capacidad de más de 6,000 vehículos diarios.

—Ampliación de la cobertura de servicios de saneamiento en Lima y Callao

Según el primer ministro, “en los próximos años” se generarán 142 mil nuevas conexiones de agua y 100 mil nuevas conexiones de alcantarillado.

4. Medidas para garantizar la protección social

—Creación de un Sistema Único de Salud

De acuerdo a Bellido, la crisis sanitaria generada por el COVID-19 “ha demostrado también que el Estado tiene que alinear todos sus recursos en la misma dirección”, por lo cual “es insostenible un estado de cosas en el cual el acceso a la salud se trunque por ineficiencias en la gestión o falta de recursos en el primer nivel de atención”.

—Promoción de la reforma del sistema de pensiones

Se presentará una iniciativa legislativa que cree una Comisión Nacional del Sistema Nacional de Pensiones, la cual estará integrada por el Poder Ejecutivo, el Congreso y los pensionistas. Ello, con la finalidad de elaborar una propuesta de sistema. de elaborar una propuesta de sistema.

—Entrega de canastas de alimentos

Se anunció que, para fines de 2021, se entregarán 1′178,871 canastas de alimentos, presupuestadas en S/ 52,467,371. Para 2026 se habrán entregado un total de 1′483,583 canastas de alimentos.

—Ampliación de programas sociales

Se promoverá la ampliación gradual de la cobertura de los programas Cuna Más, Juntos, Qali Warma, Pensión 65, Contigo y País.

5. Educación y retorno a clases

—Declaratoria de la educación pública en estado de emergencia

Mediante decreto supremo, se declara en emergencia el sistema educativo a nivel nacional, durante el segundo semestre del año 2021 y el primer semestre del 2022.

Ello implica la aprobación, mediante resolución ministerial, del “Plan de emergencia educativa”.

“La principal novedad es que se contará con un presupuesto incremental que permitirá actuar con equidad y oportunidad ante las necesidades de aprendizaje de la población más vulnerable: rural, pueblos originarios, población afroperuana, periferias urbanas y zona crítica de frontera”, explicó el premier.

Además, indicó que con la declaratoria en emergencia “se busca posibilitar el retorno a la presencialidad en mejores condiciones de bioseguridad e infraestructura, alimentación con productos locales, atención integral a la primera infancia, soporte y fortalecimiento al docente del ámbito rural y de los pueblos originarios, pago de la deuda social a los docentes (…)”.

—Aumento del presupuesto en Educación

Guido Bellido señaló que, para el año 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado 1,151 millones de soles para el impulso de la educación básica y superior. “Ello implica un aumento del 4.4% con respecto al 2021”, indicó.

Según el titular de la PCM, con dicha inversión se pretende entregar alrededor de 300,000 tablets.

“Trabajaremos con los gobiernos regionales para sumar esfuerzos en la distribución de dispositivos electrónicos para nuestros docentes y estudiantes”, dijo.

—Retorno a clases y vacunación al personal docente y no docente

Bellido indicó que se espera incrementar de manera gradual la apertura de los colegios “hasta completarlas para el inicio de clases del 2022, siempre y cuando se respeten las condiciones epidemiológicas y de bioseguridad”. Para ello, se anunció que, en el 2021, se habrá vacunado al 100% del personal docente y no docente en todos los niveles y modalidades de la educación básica.

—Creación del Servicio Profesional de Educación (SEPROE)

El gobierno propondrá modificar la Ley de Reforma Magisterial para permitir la creación del SEPROE, que será una “ruta alternativa para el nombramiento”.

“Se establecerán mecanismos alternativos que permitan atraer profesionales calificados, principalmente a las zonas rurales y vulnerables (como el Bono de Atracción Rural). Para ello, se gestionará con el MEF la conversión de plazas eventuales en plazas orgánicas para contar con un mayor número de plazas habilitadas para ser ocupadas por profesionales de la educación”, dijo Bellido.

—Ingreso libre a las universidades

Se permitirá el ingreso libre a las universidades y centros de educación superior a través de tres mecanismos : ingreso libre para el talento regional, programa de nivelación y ciclo 0 para egresados de educación básica y financiamiento para la ampliación de vacantes en instituciones públicas de educación superior.

6. Vivienda

—Orientación de programas Mi Vivienda y Techo Propio hacia los más vulnerables

La meta al 2026 atender a más de 300 mil familias a nivel nacional.

—Facilitación de la titulación de predios urbanos

La medida, que tiene como finalidad promover la formalización, implica simplificar las normas de titulación de predios. El objetivo del gobierno es lograr la titulación de 302,789 predios.

—Ejecución de obras de saneamiento a través de núcleos ejecutores

Con la finalidad de cerrar la brecha en agua y saneamiento, el gobierno promoverá la ejecución de obras a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). Estas contarán con la participación de la comunidad organizada a través de núcleos ejecutores.

Para los primeros 100 días de gobierno, se prometió ejecutar 97 obras integrales de agua y saneamiento en zonas rurales a través de esta modalidad, con una inversión de S/210.34 millones. Estas implican la implementación de 5,739 conexiones nuevas de agua y 7,678 instalaciones de disposición sanitaria de excretas.

En cuanto a Lima y Callao, se implementará el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), que pretende cerrar la brecha de agua potable y alcantarillado en el ámbito urbano de Lima y Callao al 100%. Ello, a través de obras de ampliación de la infraestructura del servicio a las zonas periurbanas.

7. Lucha contra la corrupción y transparencia de la actividad estatal

—Promoción del mecanismo de veeduría ciudadana

Ello, con el objetivo de “cautelar el uso de recursos públicos en las diferentes etapas de los procesos de contratación de servicios y adquisición de bienes, así como en la ejecución de obras públicas y programas sociales; empleo y acceso al mismo, cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en general”.

—Fortalecimiento de la capacidad de investigación y persecución de la corrupción vinculada al crimen organizado

El Presidente del Consejo de Ministros anunció que se presentará un proyecto de ley para fortalecer “la articulación operativa para el combate de la corrupción vinculada al crimen organizado”.

Según indicó, debe existir una coordinación entre la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, la Dirección contra la corrupción de la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Contraloría General de la República y las procuradurías especializadas. Para ello, se anunció la creación de un grupo de trabajo especializado que formulará “propuestas de mejora para el fortalecimiento de dicha coordinación operativa en el corto plazo y un Proyecto de Ley que afiance normativamente dicho objetivo antes de julio del próximo año”.

—Reformas legales para “hacer responsables a los privados”

Se presentará un proyecto de ley que busca “fortalecer el combate del soborno nacional y transnacional, así como la responsabilidad de las personas jurídicas”. Ello, a través de reformas penales, procesales, tributarias y administrativas, entre otras.

Según el premier, la iniciativa implica la modificación de la Ley N°30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.

Asimismo, se planteó que todos los contratos que suscriba el Estado con empresas privadas tengan cláusulas anticorrupción, independientemente de la cuantía “y así el Estado tenga la potestad de resolver un contrato cuando se advierta casos de corrupción”.

8. Política exterior y defensa

—Integración de la región

De acuerdo al primer ministro, se trabajará por la integración de América Latina y el Caribe, “sin distinciones ideológicas”. Para ello, se promoverá el fortalecimiento de la Comunidad Andina. “Esta región es y será la prioridad geográfica de la política exterior”, indicó.

Asimismo, señaló que se facilitará el tránsito fronterizo y del comercio, así como los proyectos binacionales de infraestructura.

9. Orden interno

—Fortalecimiento de la PNP

Se buscará fortalecer la capacidad operativa de la Policía, con la finalidad de que pueda combatir la delincuencia común y el crimen organizado.

Asimismo, se centrarán esfuerzos en el trabajo articulado entre el Ministerio del Interior y los gobiernos subnacionales, la Policía y la comunidad organizada.

—Fortalecimiento de Barrio Seguro

En el 2021, se implementarán siete Barrios Seguros adicionales. Para e 2024, se pretende instaurar 119.

—Equipamiento de la PNP

Bellido anunció que se adquirirán dos helicópteros, un avión de mediana envergadura y 241 vehículos para los Departamentos de Investigación Criminal de la PNP.

—Revalorización de las juntas vecinales y las rondas campesinas

El Presidente del Consejo de Ministros aclaró que, desde el Estado, “no se van a crear rondas campesinas ni trasladarlas a zonas distintas de las que han surgido, en el entendido de que son una expresión cultural que se origina sin intervención gubernamental”.

Sin embargo, señaló que, para promover el enfoque de seguridad ciudadana participativa, se impulsará el fortalecimiento de las juntas vecinales en las zonas urbanas y las rondas campesinas en las zonas rurales mediante capacitaciones en temas de derechos humanos, la ley de rondas campesinas y los mecanismos de coordinación y articulación con el Estado.

—Lucha contra el terrorismo

En su exposición, Bellido señaló que “el Gobierno tiene un firme compromiso con la lucha frontal contra el terrorismo y el narcotráfico”. Asimismo, indicó que “en esta lucha, las Fuerzas Armadas tienen nuestro pleno respaldo”.

Indicó que se fortalecerán las capacidades de las Fuerzas Armadas, tanto operativamente como en materia de inteligencia.

En cuanto a la pacificación del VRAEM, sostuvo que se debe fortalecer la presencia del Estado en la zona. Para ello, se conformará una mesa de trabajo “del más alto nivel, multisectorial que analizará, in situ, la situación de los distritos enmarcados en el VRAEM, para atender sus necesidades”.

—Promoción del servicio militar entre los jóvenes

Para atraer la participación de los jóvenes en las Fuerzas Armadas, se mejorará la retribución económica, la formación académica y el acceso inclusivo, “para un mejor servicio a la patria”.

Ello se hará través de los programas Servicio Militar Académico y Servicio Militar Inclusivo.

10. Protección a la mujer y poblaciones vulnerables

—Creación del Sistema Nacional de Cuidados

Antes de fin de año, se presentará al Congreso el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, con el objetivo proteger a las personas en situación de dependencia que lo requieran.

—Asistencia económica para niños y adolescentes en orfandad

El recurso que se le dará al tutor o tutora, y será supervisado.

—Fortalecimiento de la protección de la mujer e integrantes del grupo familiar

Se buscará fortalecer del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Asimismo, se ampliará la cobertura territorial para que las mujeres de poblaciones rurales y pueblos indígenas, andinos y amazónicos accedan a servicios de atención en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Ello, a través de la Estrategia Rural del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

La meta al 2026 es duplicar el número de zonas intervenidas con esta estrategia. Además, se busca aumentar la capacidad de atención de la Línea 100

11. Reformas institucionales

—Participación descentralizada en la elección de un integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Se propondrá la modificación del artículo 179 de la Constitución para determinar que un miembro del JNE sea elegido “solo por los miembros de los Colegios de Abogados de todo el país, y no sólo del Colegio de Abogados de Lima”, como actualmente establece la norma.

—Implementación de la Procuraduría General del Estado

Según el premier, esta sería el ente rector del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, “al cual estén adscritas el total de procuradurías públicas a nivel nacional y en todos los niveles de gobierno”.

12. Trabajo y promoción del empleo

—Promoción del aumento del salario mínimo

Ello, “en consenso con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores”.

—Revisión de la agenda laboral

Según Bellido, ello implica el fortalecimiento de Sunafil, la negociación colectiva por rama de actividad, la regulación de la tercerización y la derogatoria del decreto de urgencia 038-2020, que establece la suspensión perfecta de labores.

—Generación de empleo temporal a través del programa Trabaja Perú

Con este, se pretende crear 295,000 empleos temporales entre agosto de 2021 a julio de 2022. Esto, a través de actividades de intervención inmediata y proyectos de pequeña infraestructura, que serán ejecutados por los gobiernos locales.

—Programa “Verifica Tu Chamba”

Se plantea que, a través de la inclusión de los trabajadores informales a la planilla electrónica, se visibilice a 300 mil trabajadores.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, acudió al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, que es el requisito constitucional para que pueda seguir en el cargo. Esto fueron algunas de sus propuestas en el Parlamento.

Te puede interesar: