El jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, se refirió a los cuestionamientos hacia el ministro de Defensa, Walter Ayala, y aseguró que si no se cumpliera lo que establece la ley, “hace rato estaría fuera”.

En diálogo con TV Perú, afirmó que no ha escuchado a ningún sector del Ejército peruano, de la Marina de Guerra del Perú o de la Fuerza Aérea cuestionando la designación de Ayala Gonzáles.

“Creo que más allá de que es correcto o no, lo que hay es si se está cumpliendo la normatividad o no, si se están cumpliendo los procedimientos o no. No hemos escuchado a ningún sector del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea cuestionando al ministro”, expresó.

“Han revisado si se cumplen los procedimientos, si no se cumpliera lo que establece la ley hace rato estaría fuera. Esto depende de la confianza que los ministros deben recibir del presidente de la República y siempre a propuesta nuestra”, agregó.

Como se recuerda, el actual ministro de Defensa fue destituido de su cargo en el Colegio de Abogados de Lima (CAL), en enero del 2019, por haber dispuesto la suspensión de la colegiatura del exfiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Como integrante de la Policía Nacional, en 1997 Ayala Gonzáles fue sancionado con seis días de arresto de rigor tras determinarse que “incurrió en faltas graves contra la moral policial y contra la disciplina” por haber negado que conocía a una persona sobre la que pesaba una orden de captura por el delito de receptación.

Además, a través de la Resolución Directoral N.° 001-AD-DININCRI, del 6 de enero de ese mismo año, se le pasa a la situación de “disponibilidad”. En octubre del año 2000, el Ministerio del Interior lo pasó a la situación de retiro.

En todos los casos Ayala Gonzales acudió al Tribunal Constitucional (TC), pero dicha instancia rechazó sus recursos. El último de ellos, del 2001, consideró que había permanecido más de dos años en la condición de “disponibilidad” y se debía aplicar el reglamento de la Policía que disponía su pase al retiro.

