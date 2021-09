El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dijo estar convencido de que el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón “no tiene ningún vínculo con la corrupción”, pese a que afronta varias investigaciones por presunto lavado de activos y otros delitos.

En entrevista con Best Cable canal 3, el primer ministro incluso dijo que en su partido Perú Libre “ponen las manos al fuego por él” y enfatizó que Cerrón Rojas es “suficientemente claro a nivel ideológico” y sabrá “resistir”.

“Estamos convencidos de que nuestro secretario general Vladimir Cerrón no tiene ningún vínculo con la corrupción. Para caer en el error de la corrupción tendría que ser otra persona, porque él tiene claridad ideológica y cuando uno tiene eso, cualquier otro tema no tiene valor”, aseguró.

“Nosotros ponemos nuestras manos al fuego por él. Es una persona que muchos no se atreverían a ser, no resistirían, hace rato ya se hubieran confabulado y hoy estaría bailando la samba, pero no, Vladimir Cerrón va a resistir”, agregó.

Bellido Ugarte también negó que Perú Libre haya tenido una “campaña millonaria” en las pasadas Elecciones Generales de Perú de 2021 y refirió que en realidad fue la “más austera posible”.

“No ha habido un solo céntimo que haya entrado de nadie, nosotros hemos hecho la campaña más austera posible. Cada uno ha agarrado una cartulina y ha puesto ‘Pedro Castillo presidente’. Si agarrar una cartulina es lavado de activos, entonces no sé”, subrayó.

Cabe indicar que la fiscalía anticorrupción de Junín solicitó el pasado 27 de agosto 16 años de cárcel para el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón por el presunto delito de colusión agravada.

Dicha instancia también ha solicitado 2 años y 11 meses de prisión para Cerrón por el delito de malversación de fondos por presuntamente haber manejado irregularmente el presupuesto para la obra Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro.

Además, Vladimir Cerrón y otros también vienen siendo investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal en agravio del Estado peruano.

