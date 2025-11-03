El excongresista y dirigente de Somos Perú Guillermo Aliaga fue nombrado vocal titular del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) por un plazo de cinco años.

La decisión se materializó a través de la Resolución Suprema Nº 015-2025-EM, publicada el último domingo 2 de noviembre en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De este modo, Aliaga Pajares reemplaza en el cargo a la abogada Marilú Martha Falcón Rojas, quien había sido designada el 23 de octubre de 2020 y cuyo mandato ya culminó.

Guillermo Aliaga es portavoz de Somos Perú. Fue electo congresista por dicho partido para el periodo complementario 2020-2021, luego de la disolución del anterior Parlamento en setiembre del 2019.

Cabe indicar que el Consejo de Minería se compone entre otros, de cinco vocales, quienes ejercerán el cargo por el plazo de cinco años, siendo tres de los miembros, abogados y dos ingenieros de minas o geólogos, colegiados.

Asimismo, de manera excepcional, puede nombrarse dos o más vocales suplentes conservando en lo posible, la proporcionalidad de los titulares, entre abogados e ingenieros de minas o geólogos.

La resolución suprema lleva la firma del presidente José Jerí y del ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz. Tiene como fecha el 31 de octubre, pero su publicación se hizo el último domingo 2 de noviembre.