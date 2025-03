El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, confirmó la intención del Gobierno de que los medios de comunicación informen sus acciones en seguridad ciudadana a través de una franja, tal como anunció el último domingo el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Durante el lanzamiento del shock desregulatorio para impulsar el crecimiento económico, el primer ministro señaló que la idea es aplicar esta franja durante los estados de emergencia para comunicar las acciones del Gobierno y las medidas que la población debe acatar.

“Se tiene prevista esta idea para los estados de emergencia, donde no solamente hay que comunicar las acciones del Gobierno, sino también las medidas que se sugieren que la población adopte en este espacio”, expresó.

“En todo caso, seguramente la vocación democrática de los medios de comunicación hará que se unan a esta idea”, agregó.

En ese sentido, Adrianzén aseveró que la intención no es “dictar la pauta” a los medios de comunicación, sino “invitar” a la prensa en general a participar en la “visibilización de las acciones” que el Gobierno lleva a cabo en materia de seguridad ciudadana.

“No tenemos la más mínima intención de dictar la pauta a la prensa, claro que no, de hecho la participación de ustedes aquí es la muestra exacta de que tenemos una prensa libre. No tengo que decirles cuando me dedican a mí artículos o portadas, tampoco”, subrayó.

“Jamás hemos iniciado un proceso de rectificación ni de aclaración, sin embargo sí creemos que la lucha contra la delincuencia urbana y el crimen organizado debe ser una tarea de todos y por eso lo que se ha hecho ha sido invitar a la prensa para que pueda participar en la visibilización de las acciones que desde el Gobierno llevamos adelante, constantemente”, añadió.

Como se recuerda, el último domingo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que su cartera alista un proyecto de ley para obligar a los medios de comunicación a informar los actos que realiza el Gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana durante los estados de emergencia.

Arana aseguró que se trata de un proyecto que modifica la Ley de Radio y Televisión, que crea una franja informativa mediante la cual los medios de comunicación tendrán que difundir las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia en estados de emergencia.