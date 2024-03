El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó más cambios dentro del Gabinete Ministerial, en medio de los cuestionamientos al titular del Interior, Víctor Torres.

En declaraciones a la prensa, recordó que en febrero pasado ingresaron José Arista (Economía y Finanzas), Rómulo Mucho (Energía y Minas), Walter Astudillo (Defensa) y Juan Carlos Castro (Ambiente), además de él en reemplazo del renunciante Alberto Otárola.

En ese sentido, Adrianzén enfatizó que el Gobierno desea estabilidad para el país y que se harán los cambios que se requieran, pero por el momento no se considera necesario hacer nuevos ajustes en el equipo ministerial.

“Hace apenas unas semanas este gabinete ha sido refrescado con el cambio de cuatro ministros. Me acompañan el ministro de Defensa, nuestro ministro de Economía, de Energía y Minas, y faltaría aquí la presencia del ministro del Ambiente. El que habla forma parte de esa renovación del gabinete”, expresó.

“Queremos estabilidad para el país. ¿Cinco ministros de un total de 19 no es más que suficiente? No es definitivo, claro que no lo es, seguiremos introduciendo los cambios que las circunstancias requieran, pero de momento no estimamos necesario hacer ningún otro y reitero que este gabinete se mantiene unido”, agregó.

Días atrás la bancada de Perú Libre anunció que no dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Gustavo Adrianzén porque considera que evidencia que el gobierno de Dina Boluarte seguirá con la “hoja de ruta” de la represión contra el pueblo peruano.

“Cambia un alfil por otro, Alberto Otárola por Gustavo Adrianzén; el primero, responsable de las más de 60 muertes en las protestas sociales; el segundo, que con total cinismo acusó a nuestros hermanos quechuas y aimaras cuando dijo ‘ellos ocasionaron las muertes’ durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó en un pronunciamiento.

“El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de Ollanta Humala, ahora premier del régimen Boluarte, solo evidencia que el nacionalismo fariseo hace comparsa al neoliberalismo para seguir vendiendo al país”, añadió.

Adrianzén, quien juró al cargo el pasado 6 de marzo, comentó que espera poder conversar con quienes estén dispuestos a tener este acercamiento con el Ejecutivo y así poder perfilar un país ante la inminencia del periodo electoral al cual entra el Perú desde el próximo año.