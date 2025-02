El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, descartó una posible designación del exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini como embajador del Perú en el Vaticano tras el pedido de impedimento de salida del país solicitado en su contra.

En declaraciones a los periodistas luego de la sesión del Consejo de Ministros, afirmó que hasta que no se levante dicha medida contra el extitular del Midis, no podrá ser designado en ningún cargo en el exterior.

Asimismo, Adrianzén Olaya enfatizó que el Poder Ejecutivo es respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, más allá de discrepar con ellas.

“Nosotros naturalmente somos respetuosos de las decisiones jurisdiccionales, más allá de discrepar con ellas. En consecuencia, hasta que dicha medida no se levante –es una medida restrictiva de la libertad-, no se podrá hacer ninguna designación del señor Demartini en el exterior, toda vez que sería inocuo, no pudiendo él abandonar el país”, expresó.

Cabe indicar que el pasado 21 de febrero, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó ante el Poder Judicial (PJ) el impedimento de salida del país por nueve meses contra Demartini, quien es investigado por el Caso Qali Warma.

Según información a la que accedió El Comercio, uno de los principales argumentos para requerir la medida son las declaraciones de Adrianzén mostrándose a favor ante un eventual nombramiento del exministro como embajador en El Vaticano.

Para el Ministerio Público, esto podría constituir un peligro de fuga y obstaculización a la investigación que actualmente afronta Julio Demartini por los presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia.

Al exministro se le atribuyen presuntos actos irregulares en su actuación como titular del Midis y haberse interesado en el presunto favorecimiento a la empresa Gambrinus, proveedora de alimentos enlatados o conservas.