El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, insistió en denunciar un “golpe de Estado blando” contra la presidenta Dina Boluarte y que en él están implicados sectores de la prensa y del Ministerio Público.

En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, señaló que Boluarte Zegarra es víctima de una “constante persecución, inmerecida” y que ciertos medios la atacan “sistemáticamente, de manera artera y puntual”.

“Expresar que estas son expresiones que ya no tendrían por qué llamar la atención cuando vemos una constante persecución, inmerecida, en contra de la señora presidenta. Ella se ha referido puntualmente a un programa televisivo y a un canal de televisión que sistemáticamente, de manera artera y puntual, atacan directamente a la presidenta de la república”, señaló.

“Han empezado desde hace más de un año desde que yo llegue al Gobierno con una campaña sostenida de desestabilización u desprestigio. Pero esto ha llegado ya a un límite intolerable, ahora ya la ofenden de manera directa en su condición de mujer y es por eso que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha emitido un comunicado en defensa de la señora presidenta porque parece que hay algunos que aquí no se dan cuenta que la señora presidenta constitucionalmente personifica a la nación”, agregó.

Para Adrianzén, la “agresión” a la mandataria resulta “intolerable” porque –según alegó- tiene como propósito “dirigir lo que se conoce como un golpe blando” y que en él participa un sector concreto de la prensa y del Ministerio Público.

“Esto es ir minando la institucionalidad, de manera que se genere un desprestigio tal que al final se pueda argumentar, como si se tratase de fundamentos, una vacancia. Esto es lo que nosotros hemos denunciado, esta es la defensa cerrada que hemos hechos nosotros con la presidenta de la república porque resulta intolerable que un Estado democrático, valiéndose de un exceso en el cumplimiento de las funciones o valiéndose en algunos casos, cuando nos referimos a la prensa, de la libertad de expresión e información que ustedes pueden comprobar, es absolutamente irrestricta”, subrayó.

Defiende a Santiváñez

De otro lado, el titular de la PCM también defendió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, de quien dijo es objeto de un “inmerecido acoso político”. También afirmó que desde el Gobierno se vienen haciendo “esfuerzos muy grandes” para persuadir a los congresistas y evitar una posible censura en el pleno.

“Consideramos que el propio ministro del Interior viene siendo objeto también de un inmerecido acoso político, no hay fin de semana que no se le dediquen programas por una u otra razón. Las denuncias desde el Ministerio Público en contra del señor ministro del Interior también son constantes y reiterativas”, aseveró.

“No obstante, nuestro ministro es una persona que hace frente a esas dificultades y trabaja de manera decidida para combatir este fenómeno del crimen. Confiamos que en el Ministerio Público se escuchen las voces que lanzamos desde el Ejecutivo y no se logre concretar la suma de firmas que necesitan para que se apruebe la moción de censura”, agregó.

Finalmente, Gustavo Adrianzén negó una supuesta sociedad con el estudio de abogados de Santivañez mucho antes de que ambos llegaran al Gobierno y refirió que en Registros Públicos no existe ningún documento sobre el tema.

“Era el año 2018, 2019 y el estudio Guzmán Napuri me invita a participar con ellos en una suerte de relacionamiento jurídico. Se dictaban clases, se daban conferencias y se atendían algunas consultorías también, cosa en la que yo me he desempeñado siempre. Con el devenir del tiempo el estudio Guzmán Napuri se pone en contacto con el estudio Montoya, que era la razón social que tenía el doctor Santiváñez, y se empezaron a hacer tratativas para que ambos estudios se fusiones. Esta fusión nunca se llegó a concretar porque nunca hubo un acuerdo”, acotó.

“Yo formé parte algún tiempo de esta experiencia, que reitero nunca se concretó, nunca hubo tal sociedad. De hecho, si van a la Sunat, van a poder comprobar que no existe recibo por honorario mío firmado a nombre del estudio Montoya o Santiváñez, ninguno, porque nunca se produjo”, sentenció.