A dos semanas de haber asumido como presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén iniciará este martes una ronda de diálogo con nueve de las once bancadas del Congreso. Las primeras agrupaciones con las que se reunirá son Renovación Popular y Fuerza Popular, y el jueves con Podemos Perú, cuyo líder es el parlamentario José Luna Gálvez [ver recuadro].

Adrianzén, en conferencia de prensa tras la sesión del Gabinete de este lunes, invocó a Perú Libre y a Cambio Democrático-Juntos por el Perú a que acepten escucharlo. Agregó que asistirá a las citas acompañado de algunos ministros, a fin de adelantar parte de la política general del gobierno que será expuesta el 3 de abril cuando solicite el voto de confianza.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que los ejes que pondrá sobre la mesa Adrianzén en las citas que tendrá con las bancadas del Congreso serán la seguridad ciudadana y la reactivación económica. Precisamente, el mismo día que juró como jefe de Gabinete Ministerial mencionó estos dos aspectos como los puntos centrales de su gestión.

El primer ministro, además, sostuvo que el Gabinete “se mantiene unido y está cohesionado” ante una eventual moción de censura en contra del titular del Interior, Víctor Torres, quien respondió a dos pliegos interpelatorios el jueves pasado en el hemiciclo.

“Nosotros ofrecemos a cada uno de los señores ministros objeto de interpelación todo nuestro respaldo, a la fecha no tenemos noticia de que se hayan completado el número de firmas necesarias para proceder con la censura, invocamos [al Parlamento] a un ejercicio de reflexión profunda, nos encontramos en plena ejecución del plan Perú Seguro, necesita un tiempo”, expresó.

El último viernes, luego de reunirse con el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), Adrianzén dijo que existe la necesidad de “fortalecer aún más el lazo institucional y las buenas relaciones” entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El cronograma de la ronda de diálogo de Adrianzén

Bancada Fecha Renovación Popular 19/03/2024 Fuerza Popular 19/03/2024 Podemos Perú 21/03/2024 Acción Popular 25/03/2024 Perú Bicentenario 25/03/2024 Avanza País 26/03/2024 Bloque Magisterial 26/03/2024 Alianza para el Progreso 26/03/2024 Somos Perú 26/03/2024

López Aliaga estará en la cita

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, refirió que su agrupación le hará saber al primer ministro cuáles son, a su consideración, “los puntos débiles” del gobierno, entre ellos la política aplicada para combatir la inseguridad ciudadana.

“Se tiene que trabajar de manera profesional, empleando las herramientas que la ley nos da, como el Consejo de Seguridad Defensa Nacional, ahí es donde se tienen que solucionar los problemas, que convoquen a esta instancia y sé trabaje de manera transversal”, manifestó en comunicación con El Comercio.

(Foto: Archivo GEC)

Y aunque Montoya sostuvo que en la cita con Adrianzén no se hará una evaluación por cada uno de los ministros, sino en general, dijo que no quedó conforme con las respuestas que dio el ministro del Interior, Víctor Torres, a los dos pliegos interpelatorios el último jueves ante el hemiciclo.

“No, no me dejó conforme, él tomó el tema como una defensa, lo que se quiere es que haya una muestra real de liderazgo en la lucha contra la criminalidad, da la impresión de que no tienen nada estructurado. Y sí, vamos a apoyar la censura”, remarcó.

Montoya también informó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien es presidente de Renovación Popular, también participará en la reunión con el jefe del Gabinete, “porque tiene temas importantes a tratar para la ciudad”.

Salud, economía y seguridad

La congresista Patricia Juárez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular, dijo que espera que el primer ministro Adrianzén le explique a su bancada cómo el gobierno va a enfrentar los graves problemas en materia de salud, entre ellos el combate al dengue.

“Tenemos graves problemas en la atención de los pacientes, siempre hay enormes colas para esperar la atención en salud”, expresó a este Diario.

Juárez, además, señaló que uno de los temas que el fujimorismo desea abordar con el titular de la PCM es la propuesta de reactivación económica, así como la reanudación de proyectos mineros que tengan relevación para el país “en cuento a la recaudación”.

(Foto: Archivo GEC)

La parlamentaria indicó que su agrupación pedirá “como corresponde” que Adrianzén profundice las políticas de seguridad ciudadana y que les dé las cifras de los resultados del estado de emergencia en Pataz (La Libertad).

A título personal, Juárez sostuvo que su bancada sí debe evaluar la situación del ministro del Interior.

“Vuelvo a repetir lo que dijo en el caso de Vicente Romero, se fue Romero, no sé cuántos ministros del Interior hemos tenido desde el gobierno de Pedro Castillo, pero no logramos tener a una persona que encarne el sentimiento de seguridad al que todos aspiramos. Tampoco es positivo que cambiemos todo el tiempo, vamos a evaluar como bancada”, finalizó.

Por su parte, la portavoz de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, afirmó que su bancada no participará en la ronda de diálogo convocada por el primer ministro.

“No reconocemos como legítimo el gobierno de la señora Boluarte. Ha cedido el poder a quienes perdieron las elecciones y se mantiene en el cargo a costa de la vida de medio centenar de peruanos. El único diálogo viable con la señora Boluarte o con cualquiera de sus representantes es sobre su renuncia y el adelanto de elecciones”, expresó a este Diario.

Bazán adelantó que su agrupación respaldará una eventual censura al ministro del Interior.

Sin una agenda en común

El analista político Enrique Castillo dijo que la ronda de diálogo es “un ritual” que realizan todos los primeros ministros y que, usualmente, “no tiene mucho fruto”.

“La primera acción de Adrianzén ha sido la de reunirse con las bancadas, antes los primeros ministros se reunían con los partidos, pero estos están debilitados, la expectativa es baja, no hay duda de que el Congreso le dará el voto de confianza, la mayoría de bancada busca una estabilidad, que no haya mayores problemas para que se queden hasta el 2026 y no se van a jugar una bala de plata [en estos momentos]”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Castillo consideró que la suerte de Torres “ya está echada por más” que Adrianzén intente defenderlo ante las bancadas.

“El gobierno y el Congreso han establecido una relación donde ‘tú no me molestas y yo no te molesto’”, agregó.

También consideró que será “muy difícil” que el Congreso y el Ejecutivo lleguen a instalar una agenda producto de este diálogo con el nuevo primer ministro.

“No sabemos cuáles son las prioridades de las bancadas del Parlamento, funcionan en base a los intereses de ellos, como el retorno del Senado y la reelección o problemas internos como la suspensión a los ‘mochasueldos’. No tenemos una agenda parlamentaria en beneficio de la población”, acotó.

Además… Adrianzén dice que compra de reloj Rolex por parte de Boluarte es “un tema personal” El primer ministro, Gustavo Adrianzén, afirmó este lunes que la adquisición de un reloj Rolex por parte de la presidenta Dina Boluarte “se trata de un tema personal” y que a él no le corresponder abordarlo.

Adrianzén, durante la conferencia de prensa tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, dijo que esta sería la última vez que él se refería a este tema.

En ese sentido, dijo que Boluarte ya había sido lo suficientemente “explícita” y que había respondido “a cabalidad” sobre la compra de esa joya.

Ante la insistencia de la prensa, Adrianzén se negó a responder sobre si la jefa de Estado había o no consignado este artículo de lujo en su declaración jurada de bienes y renta.

A la salida del primer ministro de la sala del Acuerdo Nacional, en la PCM, una periodista le recordó que él había prometido transparencia, cuando asumió el cargo, mientras que otro le preguntó “por qué no dar una respuesta”.

El último viernes, en una visita a instalaciones deportivas en Villa El Salvador, la presidenta Boluarte refirió que el reloj Rolex “es un artículo de antaño” y subrayó que ella trabaja desde los 18 años “lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y mi trabajo”.

Según informó “La Encerrona”, la jefa de Estado tiene, al menos, 15 relojes, uno de ellos el Rolex valorizado entre US$6 mil y US$14 mil.