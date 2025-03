El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, aseguró que le sorprende que sin un diálogo previo, haya sido convocado a una interpelación en el Congreso de la República por la crisis de seguridad que vive el país.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, dijo que si bien no tiene inconveniente alguno en asistir al pleno para responder al pliego interpelatorio, hubiese preferido que el legislador Edward Málaga (Avanza País), quien promueve la moción, le haya solicitado información previamente.

“Más allá de mi trayectoria profesional y el antecedente democrático que me precede, tengo una política de puertas abiertas. Nosotros recibimos acá constantemente a todos los congresistas, de hecho al congresista que ha impulsado esta interpelación lo hemos recibido y me sorprende que sin siquiera un diálogo previo, me convoquen a una interpelación que, por lo menos, hay seis o siete grandes materias sobre las que quieren que rinda cuentas”, expresó.

“No tengo inconveniente en hacerlo, pero si me pregunta, ¿qué hubiera preferido? Que el congresista me envíe una comunicación o me visite, y me pida explicación sobre todo aquello, pero no obstante, estamos además –y en este quiero ser claro- desde el Poder Ejecutivo absolutamente conscientes que estos son momentos en la relación Ejecutivo – Legislativo donde estas dinámicas se van a acelerar”, agregó.

Adrianzén remarcó que es un “demócrata” y por respeto a todas las iniciativas parlamentarias, acudirá al pleno para atender esta interpelación, que según el documento recibido consta de aproximadamente 150 preguntas.

“Si le damos dos minutos para cada respuesta, por lo menos vamos a estar unas cinco horas en el Congreso de la República, pero no importa, si son seis o siete yo tendré que estar allí”, subrayó.

Tras recordar que este viernes 21 se va a debatir y votar dos mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, Gustavo Adrianzén recordó que en la misma condición de interpelación se encuentra el titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Hace más de un año vivimos estas experiencias que yo creo –si me preguntan mi opinión política- se van a acentuar ahora que vamos a entrar a un proceso electoral”, sentenció el primer ministro.

Moción casi lista

Como se recuerda, el congresista Edward Málaga informó que ya cuenta con las firmas necesarias para presentar la moción de interpelación contra el jefe del Gabinete Ministerial por la ola de criminalidad que el país.

Refirió que diversas bancadas, como Perú Libre, se reunirán en torno a este tema y detalló que integrantes de grupos parlamentarios como Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Renovación Popular, Podemos Perú y algunos no agrupados respaldan su moción.

Como se recuerda, el documento que tiene un pliego de 43 preguntas relacionadas a la lucha contra la criminalidad y la situación del Ministerio del Interior, advierte que el primer ministro ha fracasado en responder la grave crisis de inseguridad.

El texto cuestiona específicamente la continuidad del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a “escándalos de corrupción, improvisación y el uso político del cargo”.

LEE MÁS: Vocero de Fuerza Popular en contra de que Juan José Santiváñez hable ante el pleno antes que se vote su censura

“Bajo su gestión, el país ha experimentado un incremento alarmante de homicidios, extorsiones y delitos violentos, mientras el Gobierno ha recurrido a estados de emergencia ineficaces sin una estrategia de seguridad estructural ni resultados tangibles”, indica la moción.