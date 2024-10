El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, negó que vaya a renunciar al cargo o que se produzcan cambios en los ministerios de Justicia, Interior o en alguno otro, mucho menos que haya presentado su dimisión ante la presidenta Dina Boluarte.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, afirmó que dichas versiones son “malintencionadas” y acusó a un sector “perverso” de difundir “rumores sin ningún fundamento”.

“Hemos estado con la señora presidenta compartiendo el Consejo de Ministros hasta muy entrada la mañana, hemos recibido instrucciones de ella y no tengo ninguna razón para creer lo que dice, que pone en duda mi continuidad como presidente del Consejo de Ministros e incluso afirma que en las próximas debería dejar el cargo”, expresó.

“No he presentado mi renuncia, la señora presidenta tampoco me la ha pedido. Me da pie para hacer un comentario: yo lamento profundamente que estos comentarios malintencionados se estén gestando desde un sector perverso, utilizando además rumores sin ningún fundamento”, agregó.

Adrianzén Olaya también aseguró que la intención de difundir dichos rumores sería “desestabilizar el Gobierno” y reiteró que cuenta con la confianza y el “permanente aliento” de la presidenta Dina Boluarte.

“Lo único que encuentro como justificación para esta perversidad es el ánimo de desestabilizar el Gobierno. No solamente contamos –el que habla y el gabinete que encabezo- con la confianza de la señora presidenta, sino con su permanente aliento”, manifestó.

“Aquí estamos, el jefe del Consejo de Ministros y cada uno de los ministros leales, siguiendo el liderazgo de la presidenta Boluarte. Con relación a esos chismes, olvídelo, cambie de fuente”, sentenció.

La continuidad de Gustavo Adrianzén se puso en duda tras los rumores de que el excanciller Javier González-Olaechea lo reemplazaría en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Esta versión surge en medio del contexto actual de preocupación social por el incremento de las extorsiones y la ausencia de planes eficaces para combatir la creciente inseguridad ciudadana.