El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, aseguró que no se volverá a pronunciar sobre la presencia del vehículo asignado a la presidenta Dina Boluarte, conocido como el ‘cofre’, en el condominio Mikonos, en el balneario de Asia, en febrero pasado.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), señaló que los hechos se produjeron antes que asumiera el cargo –en marzo del 2024- y pidió disculpas por la “confusión” al haber señalado que Boluarte sí estuvo en la “urbanización” Mikonos.

“Los hechos ocurridos en febrero con relación al uso del cofre y destino de este, se produjeron antes que asumiera la PCM y no me volveré a pronunciar sobre ellos, pido disculpas por la confusión incurrida. Este es un asunto administrativo q debe ser atendido solo por dichas instancias”, indicó.

El último miércoles Adrianzén había asegurado que Dina Boluarte sí estuvo presente en el condominio Mikonos los días en los cuales el ‘cofre’ fue visto acudiendo a estos inmuebles al sur de Lima y donde la policía sospechó que estuvo escondido Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde octubre del 2023.

En la conferencia de prensa que brindó, Adrianzén calificó el tema como una “cantaleta”, en medio de las sospechas de que dicho vehículo habría sido usado para facilitar la fuga de Cerrón Rojas.

“Lo llamé la cantaleta porque todas las semanas estamos en este tema y no salimos de ello. Nos quedamos ahí atorados, si el cofre vino vacío, si el cofre vino lleno. Quiero ser lo más atento posible pero yo les comento lo que yo sé. La señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos. No le puedo decir ni de dónde vino, ni a qué hora llegó, ni a qué hora se fue, ni con quién se entrevistó porque, lo he dicho en anteriores oportunidades, esto forma parte de la reserva que debemos tener porque se trata de la presidenta de la República”, explicó.

Contradicciones

El primer ministro se había pronunciado luego que Gabriel Herrera, representante de los propietarios del condominio Mikonos, descartara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que haya registro de una supuesta visita de Dina Boluarte al lugar los días 24 y 25 de febrero.

Asimismo, negó haber visto una comitiva que deje a alguien del cargo de la presidenta e incluso afirmó que, los vehículos oficiales del Estado que sí registraron ingresos, tenían placas “fraudulentas”.

En respuesta a estas versiones, el primer ministro minimizó la versión al reiterar que Boluarte Zegarra sí acudió al lugar en aquellas fechas.

“Si el señor dijo que no la vio, bueno, la señora no tiene por qué pasar a saludarlo a su casa a ese señor, y si el señor dijo que el cofre llegó vacío, ya explicaron que fue por un cambio de guardia. No entiendo lo que están buscando”, enfatizó.

El último martes 29, Fredy Hinojosa, vocero del despacho de Dina Boluarte, dio una versión diferente y dijo que la presidenta jamás reconoció que estuvo en el condominio Mikonos, pese a que en una conferencia de prensa anterior evitó responder sobre su visita al lugar al señalar que correspondía a su esfera personal y familiar.

“La presidenta de la república, el día que es materia de todas estas informaciones -lo hemos dicho una y varias veces-, estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima. Nunca se dijo que estuvo en esta residencia Mikonos”, señaló.

“La expresión de un tercero, propietario o administrador de este condominio, desde ningún extremo pone en duda o entredicho lo manifestado por la presidenta. La señora presidenta jamás dijo que estuvo en el condominio Mikonos específicamente”, agregó.