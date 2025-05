El pasado 30 de abril, durante la habitual conferencia luego del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, había asegurado que el secuestro de 13 trabajadores de la minera Poderosa en el distrito de Pataz, región La Libertad, no era “veraz” y puso en duda la denuncia.

Durante su intervención, el primer ministro señaló que la situación en Pataz es “sumamente compleja” y que la información que había circulado era que miembros de organizaciones criminales habrían secuestrado a 13 trabajadores mineros en la zona de Pueblo Nuevo y exigían S/4 millones a cambio de su libertad.

“Se había dicho que estos mineros secuestrados pertenecían a la minera Poderosa. Hemos tomado contacto directo con la minera y ellos han descartado que pudiera tratarse de sus trabajadores o de personas con las que puedan tener algún convenio”, expresó.

“Más allá de eso, si los secuestrados son o no empleados de la mina, nos preocupa que esta información sea cierta. Sin embargo, nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz”, agregó.

Adrianzén admitió ese día que se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de los secuestros, pero insistió en que hasta la fecha no existían denuncias. Incluso dijo que el Gobierno no tenía “noticias” de que el hecho se haya producido.

“Patrullas del Ejército y la Policía Nacional están coordinando con las comisarías locales y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz, ejecutando acciones de verificación táctica”, subrayó.

“Se ha recibido información no oficial proveniente de terceros no identificados que reiterarían la inexistencia de este hecho. No podemos dar fe de ello porque hasta el momento la información no ha podido ser verificada, pero negamos que se trate de trabajadores de la Poderosa, hecho confirmado por la propia minera”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, los 13 trabajadores secuestrados por mineros ilegales el pasado 26 de abril en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, fueron encontrados sin vida el último domingo.

Según información de los familiares, las víctimas fueron halladas atadas y ultimadas a disparos. Fueron miembros de la Policía Nacional quienes accedieron a un túnel en el anexo de Pueblo Nuevo, donde encontraron los cadáveres de los secuestrados.

Ante ello, la Comisión de Defensa del Congreso citó para este lunes lunes 5 de mayo al ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, para que informe sobre las medidas que viene implementado su sector ante la seguridad ciudadana en el estado de emergencia.

Además, el legislador Edward Málaga (no agrupado) reimpulsa desde el domingo 4 de mayo una moción de censura contra Adrianzén. Se necesitan al menos 33 firmas para que el documento pueda ser admitido a trámite y 66 votos en el pleno para ser aprobado.

El documento plantea la censura de Adrianzén “por su notoria incapacidad para el cargo”. Destaca, entre otros hechos, su responsabilidad política frente a la ola de criminalidad que golpea al país.

