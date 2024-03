El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, respaldó a los ministros Víctor Torres (Interior), Leslie Urteaga (Cultura), Raúl Pérez Reyes (Transportes y Comunicaciones) y Rómulo Mucho (Energía y Minas), quienes serán interpelados en el Congreso.

En conferencia de prensa, indicó que el Consejo de Ministros es respetuoso de las decisiones que se adoptan en el Congreso y que desde el Ejecutivo se cumplirá con asistir a las interpelaciones del Poder Legislativo.

“El que habla y el gabinete son absolutamente respetuosos de las decisiones que adoptan en el Congreso de la República y por supuesto en esta dinámica de la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo reconocemos que en este relacionamiento podemos ser objetos de llamado para informar, podemos ser objeto de interpelación y en cada una de esas circunstancias el gabinete estará presente”, expresó.

“Este gabinete está unido y respalda íntegramente a cada uno de los ministros y los respaldamos en estas sesiones que van a haber de interpelación. Me refiero al ministro del Interior, a la ministra de Cultura, al ministro de Transportes y Comunicaciones y al recientemente anunciado ministro de Energía y Minas”, agregó.

Adrianzén indicó que desde la dirección del Gobierno tienen la consigna de mantenernos “unidos y cohesionados”, sin perjuicio de las prácticas parlamentarias, a las que “democráticamente” se allanarán. También reiteró su respaldo al ministro del Interior, Víctor Torres.

“No es un tema de personas, si fuera así saldríamos a reclutar al que mágicamente arreglaría todo, pero eso no va a ocurrir y no podemos engañar a la población diciéndole: vamos a sacar a uno, vamos a poner al otro y este que vamos a poner nos va a arreglar todo, eso no va a ocurrir”, enfatizó.

“Somos un gabinete serio, de profesionales y si hay deficiencias naturalmente las vamos a corregir. Lo vengo reiteradamente, todos, el que habla y cada uno de los ministros del gabinete, nos encontramos en permanente proceso de evaluación. Allí donde sea necesario se harán los cambios, perfecto, pero de momento hay que darle aire al plan para que pueda dar resultados”, sentenció.

Cuatro ministros interpelados

El titular del Interior, Víctor Torres, tendrá que presentarse el 14 de marzo ante el pleno para responder dos interpelaciones, de autoría de los parlamentarios Kira Alcarráz y Elvis Vergara, respecto a su desempeño en el cargo. La iniciativa cuestiona su “falta de liderazgo para enfrentar la inseguridad ciudadana”.

En el caso de la titular de Cultura, deberá dar respuesta a dos pliegos interpelatorios el próximo jueves a partir de las 4 p.m. El tema que sustenta cada uno de los pliegos es la tercerización de la venta electrónica de boletos a la ciudadela de Machu Picchu. Las mociones fueron presentadas por los legisladores Luis Aragón y Ruth Luque.

El pleno también aprobó una moción para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Él tendrá que acudir el lunes 25 de marzo al Palacio Legislativo para responder un pliego interpelatorio por el retraso de los vuelos registrados en enero pasado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Finalmente, el titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho, deberá comparecer ante la representación nacional el próximo lunes 25 de marzo, desde las 06:00 p.m., para responder por su actual relación con la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. y la minera Southern Perú, titular del proyecto minero Tía María.

En este último caso, la moción de interpelación planteada por el congresista Jaime Quito (No Agrupados) fue admitida por el Parlamento con 40 votos a favor, 54 en contra y 9 abstenciones.