El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, se negó a responder una pregunta sobre las recientes declaraciones de su antecesor en el cargo, Alberto Otárola, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Durante la conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, Adrianzén Olaya se mostró incómodo y no dejó que la reportera terminara de formular su interrogante.

“No voy a responder esas preguntas. Cambia de pregunta, no te voy a responder” , expresó el primer ministro cuando la periodista de RPP Noticias le estaba haciendo la consulta.

“No te voy a responder sobre eso, nada vinculado a ese señor y lo dije. No me voy a prestar para ser una cortina de humo de esto” , agregó el titular de la PCM.

El último martes Alberto Otárola aseguró ante la Comisión de Fiscalización que la presidenta Dina Boluarte no informó ni “formal ni informalmente” al Gabinete o a él cuando se sometió a una operación a fines de junio del 2023.

“¿La señora Boluarte informó formal o informalmente al Consejo de Ministros o al presidente del Consejo de Ministros la realización de este procedimiento médico? La respuesta es contundente: No, no lo hizo. No solo lo digo yo, sino que así lo ha manifestado la señora Dina Boluarte en sede del Ministerio Público", aseveró.

En su segunda presentación ante Fiscalización desde diciembre del 2024, en la que habló por primera vez sobre la cirugía de la presidenta, Otárola reiteró que la cuestión central es determinar si Boluarte debía o no informar al Congreso sobre su intervención.

El ex primer ministro destacó, luego, que durante los días de la cirugía de Dina Boluarte desarrolló sus funciones aunque la presidenta no tuvo reuniones presenciales con él y que la mandataria, cuando le preguntó sobre su salud, le dijo que “atravesaba una fuerte afección gripal”.

En esa línea, insistió en que el Gobierno no dejó de trabajar. “Se desarrollaron y se expidieron normas, hubo dos consejos de ministros en este interregno. El país no dejó de marchar por la operación de la señora presidenta”, subrayó.