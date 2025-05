El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, aseguró que la presidenta Dina Boluarte aún no ha aceptado el aumento de sueldo propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mucho menos ha solicitado su aplicación.

En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, indicó que solo se ha cumplido con la ley y se ha determinado el monto que le corresponde al cargo de la mandataria.

“Aprovecho esta oportunidad para decir que es absolutamente inexacto que la presidenta lo haya pedido, lo haya promovido, lo haya indicado. Lo han dicho ya los ministros y lo ha dicho el director ejecutivo de Servir, este es un proceso natural de cumplimiento de una ley y como consecuencia de ello es que ha establecido este momento”, expresó.

“También quiero decir que esto está en el estudio y la determinación que se ha hecho: la presidenta no lo ha aceptado, no lo ha pedido, no le ha dicho a nadie: ‘aplíquenlo, cúmplanlo’. Se ha hecho la tarea, porque es imprescindible cumplir la ley, y ya se determinó el monto que corresponde al cargo de presidente de la república”, agregó.

Adrianzén también remarcó que los ministros ganan más que Boluarte Zegarra y que con la remuneración que recibe, cobra aproximadamente lo que percibe el director general de cualquier ministerio, pese a tener responsabilidades de Estado.

“Eso también debe ser un hecho que nos lleve a reflexionar más allá de lo que ha sido un procedimiento que ya se siguió en el despacho presidencial, solamente faltaba el cargo de la presidenta de la república”, aseveró.

“Todas las entidades del aparato público nos vamos adhiriendo a Servir progresivamente, conforme se van dotando los recursos presupuestarios las entidades vamos migrando”, añadió.

Como se recuerda, un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determina que el sueldo de la presidenta debería ascender a S/ 35.568 mensuales. Actualmente es de S/ 16.000.

El informe fue elaborado por pedido de la secretaría general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El Comercio accedió al documento tras ser revelado por el programa “24 Horas”.

No se abordó el tema

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, aseguró que el tema del aumento del salario de la presidenta no se abordó en el Consejo de Ministros de este miércoles 7 de mayo.

En su intervención, señaló que la medida no forma parte de ninguna estrategia a favor de Dina Boluarte, en el marco de las investigaciones fiscales que afronta, y que ya se ha demostrado que no existe ningún desbalance patrimonial de la presidenta.

Titular del MEF, José Salardi, señaló que hoy en día la remuneración del presidente peruano solo supera al de Bolivia. Foto: PCM.

“Este informe es parte de un procedimiento tal como lo regula la ley. Aquí no hay ninguna estrategia ni nada al respecto. Públicamente se ha demostrado y explicado que no existe ningún desbalance patrimonial de la presidenta”, manifestó.

Salardi también afirmó que “no hay ninguna decisión tomada” en el tema y que la remuneración de la presidenta del Perú se encuentra en el penúltimo lugar en América Latina y solo supera a Bolivia.

“El ministerio ha hecho el pronunciamiento técnico en base a lo que corresponde en estricto cumplimiento de la Ley de Procedimiento que se establece. No hay una decisión tomada al respecto, la misma normativa lo marca muy claro y este procedimiento tendría que pasar hasta por el Consejo de Ministros, nada se ha discutido hasta la fecha”, acotó.

