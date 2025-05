El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, se refirió a las mociones de censura presentadas en su contra en el Congreso y señaló que tiene una “amplísima vocación de renuncia”.

En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, indicó que presentaría su dimisión al cargo si con ello contribuye en el cese de la delincuencia urbana o el crimen organizado.

“En un momento como este en el que el país es asolado por el crimen organizado, en el que tenemos a la delincuencia urbana azotando las calles es cuando más unidos debemos estar”, expresó.

“Tengo una amplísima vocación de renuncia, amplísima. Si yo tuviera la certeza que dando un paso al costado contribuiría en el cese de la delincuencia urbana o el crimen organizado, no dude que lo haría sin pensarlo dos veces”, agregó.

Señaló que semanas atrás respondió a un pliego interpelatorio de casi 150 preguntas y que ya ha sido notificado de las mociones promovidas por diversas bancadas parlamentarias.

No obstante, Adrianzén Olaya señaló que no recuerda que se haya presentado un número similar de mociones contra un presidente del Consejo de Ministros, aunque se mostró confiado en que podrá “persuadir” a los grupos congresales para no aprobarlas.

“Tengo en este oficio muchos años y no recuerdo que en ningún caso a un premier se le hayan presentado cuatro mociones de censura simultáneamente. No tengo memoria que esto haya ocurrido antes”, subrayó.

“Acepto estas decisiones de diferentes bancadas y confío en que en los días próximos vamos a poder tener oportunidad de dialogar con estas bancadas y ojalá logre persuadirlos del trabajo y de las actividades que venimos realizando por la gobernabilidad”, sentenció.

Cabe indicar que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), aseguró que en el pleno de este jueves 8 de mayo darán cuenta de las tres mociones de censura que se presentaron contra el primer ministro.

En esa línea, estimó que el debate en sí sobre su admisión y luego si es que procede o no censurar al primer ministro se estaría realizando la próxima semana según los plazos establecidos.

