El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre el pedido de recursos del Ministerio Público para combatir la criminalidad y dijo que para otorgarse más presupuesto se debe demostrar “eficiencia”.

Desde Arequipa, donde participó en el lanzamiento del servicio multilingüe de formación registral, señaló que este viernes 25 de abril se reunirá con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, donde seguramente abordarán el tema.

“La señora fiscal de la Nación me ha pedido una reunión y se la he concedido. Regresando a Lima me voy a reunir con ella seguro para tratar ese tema y algunos otros que son de gran interés para los peruanos”, expresó.

“No descarto absolutamente nada, pero para otorgar presupuesto a una entidad pública se tiene que demostrar eficiencia”, agregó.

En ese sentido, Adrianzén Olaya se preguntó cuánto de su presupuesto para inversiones ejecutó la fiscalía el año pasado. También reiteró sus críticas contra el Ministerio Público por supuestamente liberar a delincuentes detenidos en flagrancia.

“El año pasado, pregunto yo, cuánto ejecutó el Ministerio Público de su presupuesto para inversiones. Revisen esa cifra y luego me dicen si tiene capacidad o no de ejecución eficiente. Voy a agregar, 4% menos. Cuánto dejaron de ejecutar es la gran pregunta”, subrayó.

Declaraciones del primer ministro, Gustavo Adrianzén. (Video: Canal N)

Cabe indicar que el Ministerio Público afirmó que con la reducción de presupuesto que recibe cada año no podrá cumplir con su labor de combatir el sicariato y las extorsiones en el país.

A través de su cuenta institucional en “X”, indicó que sin recursos no podrá perseguir a la criminalidad. “Aumenta el sicariato y las extorsiones, pero al Ministerio Público le dan cada año menos recursos”, señaló.

Detalló que requiere más de 800 fiscales titulares a nivel nacional, más equipos de cómputo y de comunicaciones, y mejores locales para atender a los ciudadanos.