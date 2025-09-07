El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, informó que se investiga la colocación de otra bandera colombiana en territorio peruano, que amaneció izada en la plaza principal de la comunidad de Tres Fronteras, en la región Loreto.

En declaraciones a Canal N, indicó que ya se iniciaron las investigaciones del caso, a fin de aclarar qué es lo que ocurrió exactamente con dicho emblema extranjero. Se trata del segundo incidente de esa naturaleza.

“Ha sido retirado por personal Batallón de Selva N° 83 del Ejército Peruano y se ha puesto también la denuncia para que se inicien las investigaciones y aclarar exactamente lo que ha pasado", declaró el diplomático.

El titular de Torre Tagle señaló que el incidente “ya fue superado plenamente” y recordó que se trata de una zona en estado de emergencia, por lo que las Fuerzas Armadas tienen a su cargo el control de la zona, junto con la Policía Nacional (PNP).

“Ellos están investigando esto y nosotros estamos esperando las conclusiones para luego tomar las acciones de política exterior, si es que hubiera lugar”, enfatizó.

Como se recuerda, la bandera colombiana fue izada en la plaza principal de la comunidad de Tres Fronteras, distrito de Teniente Manuel Clavero, Putumayo, y fue retirada por personal del Ejército Peruano.

Este hecho generó indignación de las poblaciones locales, quienes denunciaron la escasa presencia del Estado en la zona, pese a contar con una base militar. Acusaron que los patrullajes son insuficientes.

Al respecto, Schialer reconoció que “las fronteras del Perú, básicamente aquellas en la Amazonía, han estado siempre desatendidas y esto es algo que va a cambiar”. La finalidad es revertir esa percepción crítica.

Polémica por isla Santa Rosa

Como se recuerda, el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, difundió en sus redes sociales el video donde se le ve izando la bandera colombiana el pasado 11 de agosto.

Quintero Calle se grabó llegando en un bote acompañado por varias personas hasta el territorio peruano, con un discurso en el que desconoce la soberanía del Perú tal y como lo ha venido haciendo el presidente de su país, Gustavo Petro.

“Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”, es el mensaje con el cual acompaña el video.