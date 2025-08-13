El Gobierno peruano expresó su “más firme y enérgico rechazo” a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía de nuestro país sobre la Isla Chinería, en el distrito de Santa Rosa de Loreto.
En un comunicado, la Cancillería peruana recordó que dicha zona es territorio peruano conforme a lo establecido en el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922, las actas de la Comisión Mixta Demarcadora de 1928-1930, lo cual fue ratificado por el Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de Janeiro de 1934.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Gustavo Petro califica como “secuestro” la detención de dos ciudadanos colombianos en territorio peruano
Asimismo, el Gobierno del Perú protestó por la sucesión de actos de provocación que vienen siendo realizados por ciudadanos colombianos en el pueblo de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, y que es capital del distrito de Santa Rosa de Loreto.
Señaló que dichas actitudes “dañan la relación bilateral peruano-colombiana, particularmente la armonía y el bienestar de nuestras comunidades fronterizas”.
LEE MÁS: Santa Rosa: Fiscalía investiga a ciudadanos extranjeros que realizaron estudios topográficos
Mencionó que conforme a sus competencias y funciones, el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar a dos ciudadanos colombianos por el delito de atentado contra la soberanía nacional y ha dispuesto una serie de diligencias.
“Se insta al Gobierno de Colombia a que brinde la cooperación necesaria a fin de que se detenga de inmediato este tipo de acciones que no contribuyen a la histórica vinculación armónica que existe entre los pueblos fronterizos del Perú y de Colombia”, expresó.
LEE MÁS: Santa Rosa de Loreto: detienen a dos colombianos por aparentes trabajos topográficos sin autorización
“El Perú permanecerá vigilante y hará respetar su integridad territorial, actuando siempre de conformidad con el Derecho Internacional”, sentenció.
Cabe indicar que el último martes los ciudadanos extranjeros Carlos Sánchez y John Amia fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de haber realizado supuestos estudios topográficos en la parte sur de Santa Rosa, en Loreto.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Dina Boluarte viajará a Santa Rosa de Loreto esta semana, anuncia Eduardo Arana
- María del Carmen Alva: “Petro hace una pataleta para desviar la atención de su gobierno, que es un desastre”
- Precandidato presidencial de Colombia se graba izando bandera de su país en Santa Rosa de Loreto
- Gustavo Petro cuestiona a la prensa colombiana: “Prefieren repetir los editoriales del Perú que defender a Colombia, son apátridas”
- Elmer Schialer: “El Perú respeta y hace respetar los tratados internacionales que ha suscrito”
Contenido sugerido
Contenido GEC