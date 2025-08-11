El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que actos como la colocación de una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, en pleno territorio peruano, “no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica” que existe en la zona.

A través de un comunicado, indicó que “ha tomado conocimiento con preocupación” de la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería, localidad que constituye territorio soberano peruano.

Al respecto, indicó que estos hechos “distraen” los esfuerzos de cooperación que vienen llevando a cabo Perú y Colombia para atender a las poblaciones fronterizas de ambos países.

“Este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”, subrayó.

“Acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países”, agregó.

Como se recuerda, las autoridades peruanas del distrito de Santa Rosa, en Loreto, reportaron la colocación de una bandera de Colombia, en medio de la controversia generada por Petro por la soberanía de la isla Santa Rosa.

De inmediato se dio aviso a la Marina de Guerra del Perú y a la Policía Nacional (PNP), que llegaron a la zona para proceder al retiro de la bandera. Se desconoce quién colocó el emblema.

Marina de guerra retira bandera de territorio peruano

Sobre el tema, el exalcalde de Santa Rosa Iván Yovera informó que la bandera habría sido colocada por tres ciudadanos colombianos que llegaron a la zona a bordo de un deslizador.

“El presidente que filmó el video (de la asociación de transportistas fluviales) me dijo que no sabían quiénes eran, pero evidentemente sí son colombianos porque incluso tenían más banderas en la embarcación”, dijo a RPP.