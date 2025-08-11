El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, condenó la colocación de una bandera de Colombia en el distrito de Santa Rosa, en pleno territorio peruano, en medio del impase iniciado por el presidente de ese país, Gustavo Petro, por la soberanía de una isla.
A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el titular del MTC recordó que la isla Chinería “siempre fue territorio peruano” y le pidió a Petro que deje de “manipular” al pueblo colombiano con “caprichos políticos”.
LEE MÁS: Colocan bandera de Colombia en el distrito de Santa Rosa en medio del impasse iniciado por Gustavo Petro
“Condeno la pretensión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de colocar la bandera de su país en la isla Chinería que siempre fue territorio peruano. Ya basta de manipular al pueblo hermano colombiano con caprichos políticos. Presidente Petro, resuelva usted los problemas internos de su país, pero no a costa de la soberanía peruana”, señaló en la red social.
Como se recuerda, las autoridades peruanas del distrito de Santa Rosa, en Loreto, reportaron la colocación de una bandera de Colombia, en medio de la controversia generada por Petro por la soberanía de la isla Santa Rosa.
LEE MÁS: Rafael López Aliaga anuncia que retirará la Medalla de Lima otorgada a Gustavo Petro en 2012
De inmediato se dio aviso a la Marina de Guerra del Perú y a la Policía Nacional (PNP), que llegaron a la zona para proceder al retiro de la bandera. Se desconoce quién colocó el emblema.
Sobre el tema, el exalcalde de Santa Rosa Iván Yovera informó que la bandera habría sido colocada por tres ciudadanos colombianos que llegaron a la zona a bordo de un deslizador.
LEE MÁS: Ministro Walter Astudillo: “Definitivamente lo dicho por Gustavo Petro es una provocación”
“No tenemos información de quiénes son realmente porque no los conocemos. El presidente que filmó el video (de la asociación de transportistas fluviales) me dijo que no sabían quiénes eran, pero evidentemente sí son colombianos porque incluso tenían más banderas en la embarcación”, dijo a RPP.
