El ministro de Defensa, Walter Astudillo, consideró que lo dicho por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respecto a su supuesta soberanía sobre la isla Santa Rosa es una provocación”.

En entrevista con “Panorama”, indicó que las afirmaciones de Petro “distorsionan” la amistad entre los pueblos fronterizos de Perú y Colombia, pese a los lazos comerciales que existen desde hace décadas.

“Definitivamente (lo dicho por Gustavo Petro es una provocación). Esta declaración política distorsiona, es más, la amistad entre esos pueblos fronterizos en el campo comercial es muy bueno, a tal punto que hay traslado, comercios y una relación que hemos visto que es muy amistosa”, expresó.

Recordó que el Tratado de Salomón Lozano de 1922, que fue reafirmado en 1934 por el Protocolo de Río de Janeiro, establece que la isla Chinería, la cual es parte de Santa Rosa, está asignada al Perú, por lo tanto, no existe discusión jurídica alguna.

Astudillo también dejó entrever que Gustavo Petro tendría otras intenciones, como “generar un conflicto” con el Perú para generarse un respaldo ciudadano y distraer a su país de la actual coyuntura política.

“No creo que hable por desconocimiento, sino con otras intenciones. Las debe saber él, pero de acuerdo a lo que vemos y a la coyuntura política del hermano país de Colombia es distraer para generar un conflicto que él en su mente puede pensar que le va a ser favorable”, subrayó.

“Incluso la mayoría del pueblo colombiano y la totalidad del pueblo peruano cree perfectamente y convencidos de acuerdo a los tratados que hemos mencionado, que la isla Chinería, y por lo tanto Santa Rosa, es peruana”, agregó.

Finalmente, el ministro de Defensa aseguró que la relación entre las fuerzas militares de ambos países “es de la mejor” y mencionó que hace unos días se realizó en la frontera con Brasil una reunión entre los altos mandos de Ecuador, Colombia y Perú.

“Esto es importante recalcar porque están viendo temas de inteligencia para ver cómo suman capacidades y son más efectivos contra el crimen organizado internacional”, sentenció.