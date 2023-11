— El lema de este CADE es “Volver a creer, volver a crecer”. ¿Cómo se puede volver a creer si desde el gobierno no se refleja un liderazgo visible y efectivo para enfrentar la recesión?

Bueno, perdóname discrepar con tu afirmación, yo sí creo que existe un liderazgo desde el gobierno para generar o reconstruir la confianza y para la reactivación económica. Hace pocos días desde el Ministerio de Economía y Finanzas se anunció la estrategia “Unidos” que cuenta con 25 medidas concretas para la reactivación económica, las 25 balas de plata. Y dentro de estas medidas es el sector público el que está impulsando la reactivación, pero obviamente esta se hace de la mano del sector privado.

Entonces, yo sí creo que existe un liderazgo en ese sentido. No debemos olvidar de dónde venimos, hace exactamente un año dónde estábamos. Este gobierno asumió con casi 9% de inflación, hoy estamos en poco menos de cuatro. Eso ha generado ciertas recesiones porque es parte de la política monetaria que hay que hacer y que se hace a nivel mundial. Y estamos trabajando en la reactivación, el plan “Unidos” no es el único, ha habido Punche I y Punche II, entonces decir que no hay liderazgo es un poco ligero.

— Por ejemplo, el exministro de Economía y Finanzas Waldo Mendoza afirmó que “tenemos una presidencia de la señora Dina Boluarte que no sabe y no opina de nada” …

Bueno, el plan “Unidos” y Punche I y Punche II se han creado con la indicación de la presidenta de la República, ella es quien ha pedido al premier y los ministros que se adopten y se establezcan estrategias para la reactivación, yo sí creo que ella está liderando esta estrategia y otra adicional que es salir al exterior a traer fondos e inversión privada. Se le critica muchísimo por ello, pero es parte de su labor como jefa de las relaciones internacionales del país. Ella está ejerciendo su labor y liderando la estrategia económica, obviamente cada sector tiene su estrategia en particular, todo forma parte de una gran estrategia de gobierno y a la cabeza está la presidenta.

— Durante la sesión de CADE del martes, el primer ministro Otárola dijo que en el primer trimestre del próximo año se volverá a crecer. ¿Es un anuncio realista teniendo en cuenta que no sabemos cómo impactará al país el Fenómeno de El Niño?

Yo creo que debemos ser optimistas sin dejar de ser realistas, en economía existe una idea o un concepto que se dice “la profecía autocumplida”, si nosotros solo nos alimentamos de información negativa, de desconfianza, de suspicacias lo que vamos a hacer es seguir teniendo temor a invertir. Yo me he reunido con tres gremios a lo largo de las últimas tres semanas y ellos necesitan signos claros. Yo creo que los signos claros los hemos dado a través de Con Punche I y II y ahora con el plan Unidos. Las APP que se han colocado para el 2024 han batido récords. Ocho ministros hemos venido al CADE, es la primera vez que tantos ministros confirman su asistencia, eso yo creo que es un signo de que los ministros estamos dispuestos a dar la cara y hablar con el sector empresarial. Este es un primer shock que se ha lanzado, obviamente habrá medidas adicionales a lo largo de los meses.

— Otárola volvió a responsabilizar al gobierno de Pedro Castillo por la recesión. Esta administración está por cumplir un año, ¿cuál es la autocrítica que puede realizar el Ejecutivo sobre su manejo económico?

Al menos de lo que yo entendí de lo que mencionó ayer el premier es que esta situación económica es producto de varios factores, uno de ellos la mala gestión que hizo el gobierno anterior. Por ejemplo, en mi sector cuando nosotros entramos había más de 240 obras paralizadas. Hemos tenido que desactivar, anular cinco grandes proyectos comprometidos con corrupción, eso representó el 30% de nuestro presupuesto de inversiones, eso es una herencia, nosotros no lo hemos generado. Ese es un componente y luego han venido otros eventos que no son generados por el gobierno: el fenómeno de El Niño y el Yaku, eso nos costó más de S/4.000 millones. Y también la etapa de violencia que hubo en los primeros dos meses del año y parte de marzo. Después hubo un problema de la pesca, son varios factores lo que se han sumado. Y nosotros lo que hemos hecho desde el primer momento es sacar estos “punches” para sacar inversión pública y contener esta situación. Si nosotros sumamos todos estos factores estamos hablando de más de S/11.000 millones en pérdidas. Y si el gobierno no hubiese inyectado ese dinero, a través de Con Punche I y II y ahora con “Unidos”, créeme que la situación sería mucho más grave hoy.

— ¿Y cabe alguna autocrítica? Usted dice que inyectaron dinero por medio de Con Punche I y II. La idea era que con estos programas se evite la recesión, pero se llegó a este punto.

Yo creo que hay muchas autocríticas, muchas cosas que se han podido hacer mejor y que se podrán hacer mejor, no las voy a enumerar ahora, porque son varias. Pero yo creo que descalificar la acción del gobierno, no necesariamente ayuda a generar confianza que necesitamos todos. Tenemos que aprender a confiar, el gobierno está haciendo lo posible, habrá errores, ha habido errores y los seguirá habiendo probablemente. Sin embargo, no somos el único gobierno que ha cometido errores. Eso es propio de la gestión. Por eso estamos trabajando muy de la mano con el sector privado. Yo hablo por mi sector, hemos tenido reuniones sistemáticas con los gremios, con el sector construcción y el inmobiliario.

— Usted mencionó que la presidenta Boluarte sale del país para captar inversiones, pero localmente, ¿cuál es la señal que se le ha brindado al empresariado? ¿Las 25 medidas, Chavimochic?

Bueno, entre una de ellas sí, el anuncio del destrabe Chavimochic y vienen otros destrabes más. A ver, el hecho de que la presidenta viaje no significa que de manera casi inmediata o al día siguiente van a venir las inversiones a instalarse al Perú, hay un proceso y es por eso que en la medida que la jefa de Estado abre esas fronteras y atrae a los inversionistas explicando que el Perú es una posibilidad y una oportunidad desde adentro se están tomando todas estas medidas para ser consecuentes.

De lo que he podido conversar con la presidenta y con el ministro de Comercio Exterior, desde el extranjero nos ven mucho mejor de lo que nos vemos nosotros mismos. Ellos siguen creyendo que el Perú es una posibilidad para invertir. El simple hecho de haber recuperado la democracia, ¿no es una señal? Nos estamos olvidando que nos hemos librado de un golpe, que nos hemos librado de una dictadura con ideologías trasnochadas. ¿Recuperar la democracia, fortalecer las instituciones, no es una señal? A mí me parece una señal poderosísima. Tampoco debemos se mezquinos ni ser tan duros con nosotros mismos.

— En junio último, usted refirió que estaba “convencida” de que los S/4 millones que la empresaria Sada Goray entregó en sobornos a altos funcionarios del gobierno anterior “son la punta del iceberg”. Cinco meses después, ¿en su sector se ha hecho una auditoría o investigación interna que permita revelar lo que había más allá?

Mira, con respecto al caso de Sada Goray eso hoy está en fiscalía siguiendo su investigación, nosotros no hemos encontrado nuevos indicios respecto al Fondo MiVivienda, lo que sí hemos hecho es reestructurar el fondo, hacer los cambios de personal que se necesite, poner los candados que anunciamos en su momento. Hemos descubierto otros problemas que tiene el sector, las obras teñidas de corrupción, hemos identificado cinco proyectos que han tenido que ser desestimados por corrupción.

— ¿Y los proyectos que tenían las empresas de Goray ya han sido transferidos a otras empresas? ¿Se va a cumplir con los ciudadanos que compraron estas viviendas?

A ver, el proyecto más complejo de los varios que tenía Marka Group es uno, que es Lima Bonita, los otros no tenían construcción de vivienda, el que sí tenía ya un avance era Lima Bonita, ahí lo que ha hecho el Fondo MiVivienda con apoyo del ministerio es tener diversas conversaciones y diálogo con los supuestos beneficiarios de este proyecto, y lo que se les ha ofrecido son dos alternativas, una es devolverles el dinero que han aportado y la otra llevarlos a un proyecto similar. Tengo entendido que un grupo ha optado por la devolución del dinero, otro grupo ya se ha definido por escoger proyectos similares, y hay un tercer grupo que sigue reclamando que quiere vivir en esa zona.

En un primer momento se pensó en la posibilidad de otorgarle la licencia a una tercera empresa, pero el problema es que este proyecto ha nacido con un vicio y es un problema muy fuerte: se empezó a construir sin tener la licencia de agua y saneamiento y eso es ilegal. El proyecto es nulo, no podemos construir.

— ¿Cómo se ha reestructurado el Fondo MiVivienda para que esta lamentable situación no se vuelva a repetir?

Primero hemos establecido nuevos procesos para la aprobación de los fideicomisos, uno de los problemas es que se entregó el certificado de los fideicomisos de manera irregular. Entonces, todo eso se está volviendo a normar, se están poniendo los candados necesarios. El Fondo MiVivienda ha aplicado a la certificación antisoborno, se ha contratado a nuevo personal a través de un servicio de reclutamiento, no ha sido una designación política. Es largo de contar, pero básicamente estamos trabajando con nuevo personal, idóneo, independiente, no son contratados por tema política. Se están saneando los procesos, poniendo candados y contrapesos necesarios para evitar la manipulación del fondo.

Pero tenemos otros casos, tenemos un caso que estamos levantando, tenemos problemas en Sencico, estamos interviniendo porque también hay irregularidades ahí. Vienen del gobierno anterior, por ahora no tienen relación con Goray. Vamos a tomar acciones drásticas. Estamos limpiando la casa, no es una tarea fácil, pero estamos decididos a luchar contra la corrupción.

— Su ministerio dejó sin efecto el contrato con una empresa china ligada al expresidente Pedro Castillo para una obra de agua en el norte del país. También señaló que han identificado otros trece casos. ¿Las compañías chinas intentan tomar el lugar dejado por el club de la construcción y las empresas brasileñas? ¿Existe el peligro de una corrupción similar a la de Lava Jato?

Yo te diría que el problema no es la nacionalidad de la empresa, yo creo que es un problema justamente de la Ley de Contrataciones, esta norma está permitiendo hoy que empresas postulen inclusive presentando ofertas temerarias. Lo que ha promovido la Ley de Contrataciones es lo más barato, se le da mayor puntaje a la oferta más barata, pero recordemos el viejo refrán de nuestros abuelitos “lo barato sale caro”. Y eso por eso que hoy tenemos más de 2.000 obras paralizadas.

Una de las propuestas que nosotros hemos hecho como sector es regresar el rigor técnico, tenemos que sincerar el costo de una inversión, si una inversión vale S/100.000 tenemos que premiar a aquel que va a respetar el valor, y que tiene la solvencia técnica y moral de poder llegar a buen puerto con esa obra. ¿De qué nos sirve adjudicar obras al menor postor si esa obra se va a paralizar y va a tener diversas adendas y esa obra si se culmina será mucho más cara? Se debe regresar a hacer buenos expedientes técnicos, con rigor técnico y no político.

— El Congreso tiene pendiente definir si destituye o no a los siete integrantes de la JNJ. ¿Si el Parlamento concreta este acto, cómo lo interpretaría usted?

Es competencia de ellos poder hacerlo, yo creo y hago el mismo llamado a los congresistas, como gobierno somos respetuosos de la separación de poderes. Esa propuesta no debería prosperar, y bueno esperemos que exista otra vez un debate alturado y se pueda continuar con el fortalecimiento institucional. El hecho de que haya falencias, errores en las diferentes instituciones, eso no significa que [el Congreso] debe entrar y arrasarlas. Yo creo que cada institución, cada organismo público tiene que hacer un balance de su gestión, hacer un mea culpa sobre los errores cometidos y hacer propuestas para mejorar la gestión. Solo si se trabaja por el fortalecimiento institucional vamos a tener una democracia plena, pero si porque algo no nos gusta lo queremos aniquilar o destruir, qué democracia y desarrollo vamos a construir. Tenemos que avanzar en el fortalecimiento institucional que es la única garantía junto con el crecimiento para consolidar nuestra democracia y evitar futuros golpes de Estado, futuras dictaduras sean de un extremo u otro.