El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Víctor Zanabria, negó que exista algún pedido para remover a Harvey Colchado de la jefatura de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), luego del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte por el caso de los relojes ‘Rolex’ el último fin de semana.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que el cambio de personal lo realiza la Dirección de Recursos Humanos de la PNP y que en el caso de Colchado, solo existió un pedido de la fiscal Marita Barreto para trabajar con él en el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

“Primero no hay ningún pedido. Los cambios y el movimiento de personal los genera la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo a la evaluación que se hace a los oficiales. Sobre el particular, no tenemos ningún pedido, no hay ningún pedido de nadie porque nadie puede pedir un cambio, sería tráfico de influencias”, expresó.

“El único pedido que tiene el coronel Colchado es de la fiscal (Marita Barreto), que lo ha pedido para que trabaje con él en la fiscalía especializada contra la corrupción del poder”, agregó.

En ese sentido, Zanabria también negó que Dina Boluarte le haya solicitado el cambio de Harvey Colchado de la Diviac y que la única preocupación de la mandataria es por su seguridad y la seguridad de su familia. No obstante, evitó pronunciarse sobre algún proceso disciplinario contra el coronel.

“Si alguna acción policial tiene un exceso o es cuestionado por alguien va a ser materia de investigación administrativa y yo soy el máximo ente decisor disciplinario en la Policía Nacional, por tanto no podría opinar si es que se va a dar una investigación sobre ese hecho”, subrayó.

No hay proceso disciplinario

El comandante general de la PNP explicó que para que haya un proceso administrativo tiene que abrirse un proceso disciplinario que surge de una información sobre un acto contrario a la función policial.

“Hasta ahora no tengo conocimiento de ninguna información que se haya dado sobre el particular. Los entes del comando intermedio estarán evaluando, dispondrán, harán la información, pedirán el informe respectivo, evaluarán las acciones y si procede dispondrán las investigaciones administrativas. Por ahora, no veo yo ninguna actividad que se yaya desarrollado, no me ha dado el inspector de ninguna investigación que se esté desarrollando”, enfatizó.

Zanabria también detalló que la incomodidad de Dina Boluarte es por las actividades que se han llevado a cabo alrededor de su domicilio y la incomodidad que ha generado en sus vecinos en los últimos días, lo que generó –según manifestó- un “reclamo constante”.

“El problema no lo tenemos nosotros, sería bueno que la presidenta reclame a la Policía algo que ha sido generado por una carpeta fiscal llevada en sede fiscal por el fiscal de la Nación”, dijo al indicar que no tendría por qué solicitarle un informe al coronel Harvey Colchado.

“No le he pedido ningún informe, no tengo por qué pedirle informe al coronel Colchado de nada. No se le ha pedido ningún informe. La División de Delitos de Alta Complejidad depende del director nacional de Investigación Criminal, de él depende las acciones de control sobre esa división”, sentenció.

Declaraciones del comandante general de la PNP sobre Harvey Colchado. (Video: RPP TV)

El caso

Como se recuerda, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, no descartó la remoción del coronel PNP Harvey Colchado de la Diviac, tras los allanamientos en la casa de Boluarte Zegarra y en Palacio de Gobierno.

Refirió que quien debe tomar la decisión de remover a Harvey Colchado es el ministro del Interior, Víctor Torres, y que ha conversado del tema este domingo con Boluarte Zegarra.

“No lo he descartado (su remoción). En mi opinión se ha quebrantado el sentido común, el sano juicio y el buen criterio al haber realizado este acto que a mí me parece prepotente, abusivo y desproporcionado”, expresó.

“Yo no tengo que tomar esa decisión, probablemente el titular del sector, el ministro del Interior. Hemos conversado sobre el tema (con la presidenta Dina Boluarte), mi opinión es que un acto desproporcionado”, añadió.