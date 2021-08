Conforme a los criterios de Saber más

Cuestionamientos a su pasado como guerrillero, incertidumbre por la política exterior que quería implementar y declaraciones que dio antes de asumir como canciller provocaron que el sociólogo Héctor Béjar dure apenas 19 días como ministro de Relaciones Exteriores.

En ese lapso, la oposición parlamentaria buscó interpelarlo para que responda por su pasado y aclare su posición sobre Venezuela y el Grupo de Lima. Además, la bancada de Renovación Popular solicitó directamente su renuncia - y la de otros cuatro ministros- como condición para dialogar con el primer ministro, Guido Bellido.

Desde que juró como canciller, el 29 de julio pasado, lo persiguió su pasado: a los 27 años se incorporó a las guerrillas revolucionarias de Cuba y recibió entrenamiento militar, fundó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en 1966 fue condenado en Perú por sedición, hasta 1970.

Héctor Béjar juró como ministro de Relaciones Exteriores el 29 de julio pasado. (Foto: Presidencia)

Como canciller, en menos de tres semanas de gestión, Béjar cometió un error “que se extiende a todo el gobierno”, señala el internacionalista Óscar Vidarte. “Cayó en el silencio, en un silencio insostenible, como lo vemos también con el presidente Pedro Castillo, en medio de un clima de desconfianza respecto al gobierno”.

La afirmación que hizo durante un foro virtual en noviembre pasado, cuando dijo que la Marina “inició” el terrorismo en el Perú, fue difundida el domingo último por “Panorama” y provocó una segunda moción de interpelación en el Congreso.

Hasta el lunes, Béjar continuaba en silencio y la Cancillería aseguró, mediante un comunicado, que respondería “en detalle” ante el Parlamento. Pero un día después dejó el cargo y dijo, en diálogo con “Prensa Latina”: “Hay un grupo en la Marina y en la ultraderecha peruana que quiere evitar a toda costa que el Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente, soberana, ese es el verdadero motivo; yo represento para ellos ese peligro”.

“Esperaba hablar en la interpelación y tengo entendido que ellos [los congresistas] han pedido mi renuncia antes para evitar que hable ante el Congreso, ha sido una forma de censurarme”, agregó.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, consideró que la renuncia de Héctor Béjar al Ministerio de Relaciones Exteriores “es una pérdida importante” para dicha cartera.

¿Cómo se resumen sus 19 días al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores? Para Vidarte, como “un muy mal manejo político” sobre los cuestionamientos en su contra y los temas de política exterior, pero a la vez como “un primer intento de construcción de una política exterior progresista”, con temas como la Agenda 2030 y el énfasis por asuntos consulares.

El internacionalista Juan Velit agrega que Béjar “no tenía el perfil, los conocimientos ni la expertise necesarios para ser canciller”. Velit también rechaza la serie de frases de Béjar que se fueron conociendo en las últimas semanas.

El ahora excanciller dijo, por ejemplo, que estaba convencido de dos cosas, aunque - añadió- no las podía demostrar. “La primera, Sendero Luminoso ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. Y dos, gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos”.

Un grupo de ciudadanos protestó contra Béjar frente a Torre Tagle el martes pasado, antes de conocerse que dejaría el cargo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Mensaje ambiguo

Fuentes de la cancillería señalan que con Béjar hubo “un viraje en torno al problema de Venezuela”. Él apostaba por apoyar los esfuerzos que converjan en el Grupo de Contacto Internacional, para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana.

¿Cuál era su postura sobre el Grupo de Lima? Sobre ese tema, las mismas fuentes señalan que Béjar “fue criticado por declaraciones que nunca dio”.

Quien dijo que el Perú no continuaría en el Grupo de Lima fue el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el pasado 7 de agosto.

Perú no será más parte del #GrupoDeLima, grupo de palomillas como los llamé en Caracas, que en realidad son el #GrupoDeWashington, un grupo que expresa el neocolonialismo contemporáneo. ¡América Latina tiene que ser libre y soberana! — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 7, 2021

La única vez que Béjar se pronunció sobre ese grupo ante la prensa, desde que asumió su mandato, fue el pasado dos de agosto. Pero lo hizo con este mensaje ambiguo: “El Grupo de Lima tiene sus socios, que han cambiado sus puntos de vista, son distintos ahora. Conversaremos con ellos sobre sus puntos de vista”.

En opinión de Vidarte, Béjar debió “ser mucho más claro en ese tema”. “Hasta ahora nadie sabe si el Perú se quedará o saldrá del Grupo de Lima, si vamos a ser aliados de Nicolás Maduro o no, cuál es nuestra política”, agregó.

Velit recuerda que “el Grupo de Lima se fue debilitando porque salieron Bolivia, México y Argentina”. “Entró en un proceso de inamovilidad y no hay que olvidar que es un grupo coyuntural que se creó para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana, no es una organización a la cual el país tenía que comprometerse permanentemente”.

Mientras el silencio o la ambigüedad reforzaban el clima de incertidumbre, Béjar continuaba con su agenda. En su corta gestión sostuvo reuniones bilaterales con Estados Unidos, Rusia, Japón, Argentina y Chile. El martes 10 de agosto, por ejemplo, recibió al embajador de la Federación de Rusia, Igor V. Románchenko, para tratar, entre otros temas, la adquisición de vacunas Sputnik V. Un lote de 5 millones de esta vacuna llegaría en setiembre, pero Béjar no estará allí para recibirlas.

Guido Bellido y su reacción en redes:

Desde la PCM reafirmamos nuestro respeto y alta consideración por las fuerzas armadas y reconocemos el esfuerzo que desplegaron en la lucha contra el terrorismo y por la pacificación nacional. Lamentamos que algunas declaraciones (de febrero pasado) de integrantes del Ejecutivo. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) August 16, 2021





Tendremos cambios para la marcha del país. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) August 17, 2021

El tuit, Vladimir Cerrón lo respaldó:

Un canciller de la talla de #HectorBejar será difícil de encontrar para nuestro país, nunca lo tuvimos, nunca lo tendremos. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 18, 2021





Héctor Béjar y sus frases que generaron rechazo:

“El terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA”

Héctor Béjar sobre la Marina de Guerra del Perú

“Estoy convencido de dos cosas, [aunque] no puedo demostrarlo. La primera, Sendero [Luminoso] ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios y inteligencia. Y dos, gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos”.

Héctor Béjar sobre La CIA y Sendero Luminoso

“Yo defenderé siempre a la Comisión de la Verdad, pero fue la “comisión de la media verdad”, no por culpa de ellos sino por culpa del país que los condicionó ¿Cuándo abrirá el ejército sus archivos secretos?”.

Héctor Béjar y su crítica a la CVR

“Tendría que haber un cambio real, y en ese ambiente sí se podría pensar en las amnistías para militares, senderistas, emerretistas, incluido [Abimael] Guzmán. Me imagino ese proceso como una mezcla de Sudáfrica con Colombia”.

Héctor Béjar sobre la amnistía

“Yo he repetido muchas veces que ahora soy un pacifista, aunque sé que en el Perú hay problemas que no se van a solucionar sin una revolución”.

Héctor Béjar sobre la revolución

“Hay cosas vedadas que tú no puedes hacer, igual que en el caso de las FARC. ¿Porque eres revolucionario puedes enjaular a un tipo y encadenarlo? No apruebo esos métodos”.

Héctor Béjar y su postura frente al MRTA

“Venezuela está bloqueado […] Mire, yo no le voy a opinar sobre Venezuela, porque están de por medio nuestras relaciones con Venezuela, mi deber como canciller es mejorar las relaciones con Venezuela, así como con Colombia, Chile, Brasil…”.

Héctor Béjar sobre la relación con Venezuela

“El Grupo de Lima tiene sus socios que han cambiado sus puntos de vista, son distintos ahora. Conversaremos con ellos sobre sus puntos de vista”.

Héctor Béjar sobre el Grupo de Lima

“Retiraremos del Congreso la solicitud para que el Perú denuncie el tratado que instituyó Unasur. Por el contrario, impulsaremos su reconstitución y modernización, como el organismo de cooperación y consulta”.

Héctor Béjar sobre su respaldo a la Unasur

“Que no haya relevo es un defecto, no solo de Fidel sino de Evo y de Ortega. No soy partidario de esas reelecciones. Ese tipo de izquierda tiene que buscar la manera de institucionalizar el poder”.

Héctor Béjar sobre la situación en Cuba

“El Perú no es neoliberal ni liberal: es una dictadura económica de los monopolios. Castillo debe hacer una política liberal, abrir totalmente el comercio a miles de empresas que no tienen relación con los monopolios peruanos”.

Héctor Béjar sobre la “dictadura” de los monopolios

