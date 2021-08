El exministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar aseguró que el comunicado de la Marina de Guerra del Perú, donde rechazó sus declaraciones sobre el inicio del terrorismo en el país, “sobrepasa ampliamente las funciones y atribuciones” que tiene dicha institución castrense.

En diálogo con TV Perú, remarcó que la Marina, el Ejército Peruano (EP) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) “no son deliberantes, tienen que obedecer al poder establecido y eso es constitucional”.

“Lo que narré y que ha motivado la protesta de la Marina no es una pugna en la Marina, es una sublevación contra sus propios comandantes (….) no quiero vejar ni insultar a la Marina. Contra la Marina no tengo nada, sino contra la gente que quiere ignorar la historia, simplemente”, expresó.





“(El comunicado de la Marina) no debió darse de ninguna manera, es algo que sobrepasa –no quiere decir ilegal- ampliamente las funciones y las atribuciones que tiene una organización armada como la Marina”, agregó.

Como se recuerda, el último domingo, el programa ‘Panorama’ difundió declaraciones de Béjar - del año pasado - en las que se le oye decir que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA”.

Mediante un comunicado, la Marina señaló que esta aseveración es “falsa” y constituye una “afrenta” contra las personas que lucharon contra los grupos subversivos, pues pretende “distorsionar la historia de la pacificación nacional”.

De otro lado, Béjar también afirmó que llegó al Gobierno “sorprendentemente” porque no conocía al presidente Pedro Castillo ni a ninguno de los integrantes de esta gestión, salvo los ministros Pedro Francke (Economía y Finanzas) y Anahí Durand (Mujer y Poblaciones Vulnerables).

“Para mí fue una sorpresa cuando me llamó el profesor Castillo y no pude decir que no porque yo realmente quería –como quiero- apoyar este proceso que me parece muy importante en la historia del Perú, y lo seguiré apoyando sin necesidad de estar en el Gobierno, lo apoyaré desde afuera”, acotó.

Finalmente, el excanciller señaló que se debe apoyar al gobierno de Castillo Terrones para que se convierta en una gestión estable. También enfatizó que la agenda del Perú debe ser de los derechos humanos, entendiéndolos como civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, “sexuales, reproductivos y ambientales”.

