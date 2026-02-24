Resumen

Hernando de Soto confirmó que tomará juramento como primer ministro del mandatario José María Balcázar este martes 24 de febrero en Palacio de Gobierno. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El designado jefe del Gabinete Ministerial, Hernando de Soto, aseguró que todo “todo sigue viento en popa” y adelantó que este martes 24 de febrero tomará juramento en Palacio de Gobierno, ceremonia que presidirá el mandatario José María Balcázar.

