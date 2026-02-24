El designado jefe del Gabinete Ministerial, Hernando de Soto, aseguró que todo “todo sigue viento en popa” y adelantó que este martes 24 de febrero tomará juramento en Palacio de Gobierno, ceremonia que presidirá el mandatario José María Balcázar.

En entrevista con RPP Noticias, calificó de “rumores” las versiones que hablaban de que había declinado al cargo y prefirió no pronunciarse sobre la permanencia o no de ministros en su Gabinete Ministerial.

“Todo sigue viento en popa, es un compromiso. Creo que estamos juramentando a la 6 de la tarde hoy y por supuesto después de eso el presidente seguramente dará unas palabras”, expresó.

“No puedo hablar más porque eso me he comprometido con el presidente. Todo sigue viento en popa, estos son rumores que ni siquiera voy a calificar. Muchas gracias por el interés”, agregó.

Finalmente, Hernando de Soto adelantó que este miércoles 25 de febrero viajará a Arequipa con Balcázar Zelada, a fin de evaluar los daños causados por las intensas lluvias en esa región del sur del país.

Según adelantó El Comercio, hasta el momento serían ratificados los ministros de Economía, Dennisse Miralles, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, ambos nombrados por el ahora censurado mandatario José Jerí.

Durante los últimos días, Balcázar sostuvo una serie de reuniones con representantes de partidos políticos y posibles cartas para el Gabinete Ministerial.