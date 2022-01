Conforme a los criterios de Saber más

Hugo Ángel Chávez Arévalo es el general de Petro Perú desde octubre del 2021. Desde entonces, su gestión se ha visto marcada por un caso de presunta corrupción por el que es investigado por el Ministerio Público: la concesión para la compra de biodiesel a una empresa de Samir Abudayeh luego de registrarse una visita de ambos y de la empresaria Karelim López a Palacio de Gobierno.

Los implicados han negado haber coincidido durante dicho ingreso a Palacio y cualquier irregularidad en la concesión. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar contra ellos. Pese a esto, el funcionario se ha mantenido en el puesto.

Incluso ha asegurado, en audio difundido en Panorama, que goza de la confianza de Pedro Castillo y que se iría “al día siguiente de que se vaya este presidente de este país”.

Ingreso de Hugo Chávez Arévalo el 18 de octubre, a la misma hora que Karelim López y Samir Abudayeh.

¿Quién es Hugo Chávez Arévalo?

Chávez Arévalo es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) señala que obtuvo su título en el 2005 y que no registra otro grado académico.

De acuerdo con su hoja de vida en el portal institucional de Petro-Perú, Chávez Arévalo cuenta con estudios de Doctor en Economía con mención en Gestión Económica Global por la UNMSM y con estudios a nivel de postgrado en la Escuela Nacional de Alta Especialización Gubernamental, Programa de Especialización en Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF.

También cita otros estudios a nivel de postgrado en la UNMSM y en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Su perfil oficial afirma que es “experto en materia económica, financiera, administrativa y comercial” y, sobre su experiencia laboral, refieren que “cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado”.

Una nota de prensa difundida luego de su elección como gerente general agrega indica que Chávez Arévalo fue jefe de la Oficina de Asesores de la Comisión de Economía del Congreso, donde trabajó en la Ley de Modernización y Fortalecimiento de Petroperú; director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Áncash bajo la gestión de Henry Borja; y que, desde el pasado 16 de septiembre, es director de Petro-Perú.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas, estuvo afiliado al partido Perú Posible entre el 2011 y el 2017. Además, en YouTube se pueden encontrar videos suyos dando comentarios económicos para la cadena Telesur en el último lustro.

En una comunicación con El Comercio luego de su elección como gerente general, Hugo Chávez Arévalo dijo que la meta de su gestión iba a ser poner en marcha la nueva Refinería de Talara, así como “recuperar la participación de mercado de Petro-Perú en el mercado de combustibles”.

El caso del biodiesel

La primera reunión registrada de Chávez con Pedro Castillo fue en la madrugada del 8 de septiembre, antes de que asuma algún cargo en Petro-Perú. Según los registros de Palacio de Gobierno, a esa hora también se registra la presencia en Palacio de Gobierno de Fermín Silva Cayatopa, director de la Clínica La Luz, y Yober Sánchez Delgado, gerente de Sistemas y Redes del Perú SAC. Su designación como director de Petro-Perú ocurrió una semana después.

El primer ingreso de Hugo Chávez Arévalo a Palacio de Gobierno para una reunión con Pedro Castillo ocurrió la madrugada del 8 de septiembre. Días después, fue nombrado director de Petro-Perú.

Volvió a acudir a Palacio de Gobierno el 18 de octubre, el 9 de noviembre (para una reunión a nombre de Bruno Pacheco), el 10 y 18 de diciembre, y el 4 de enero (a nombre de la subsecretaría del Despacho Presidencial). Aquella última visita, hasta el momento, fue la única posterior al estallido del llamado Caso Petro Perú.

El 19 de diciembre, un reportaje de Panorama reveló que la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) obtuvo un contrato con Petro-Perú por 74 millones para la venta de 280 mil barriles de biodiésel días después de que su director ejecutivo, Samir Abudayeh, entrara a Palacio de Gobierno para reunirse con Pedro Castillo el 15 y 18 de octubre. En la segunda fecha, Chávez Arévalo y la empresaria Karelim López también ingresaron para una reunión con el presidente en horas similares.

Ingresos registrados de Hugo Chávez Arévalo a Palacio de Gobierno

La fiscal anticorrupción Norah Córdova abrió una investigación preliminar en relación a esta concesión, la cual incluye a Chávez Arévalo, Samir Abudayeh y Karelim López, además de oros funcionarios de Petro Perú como Muslaim Abusada Sumar, Gunther Document Celis y Roger Daniel Liy Lion. Por este caso, el Ministerio Público ingresó en dos ocasiones a Palacio de Gobierno y la Fiscal de la Nación decidió abrir investigación al presidente Pedro Castillo, pero reservarla hasta que termine su mandato.

Días después, Petro-Perú anunció la anulación del contrato “al haber detectado que no se contó con la presencia de un notario público en la recepción de las propuestas, tal como lo indica el procedimiento”. Se hizo una nueva licitación, en la que volvió a ganar la empresa de Samir Abudayeh, decisión que fue cuestionada por especialistas y por congresistas, mientras que la Contraloría informó que no había participado del nuevo proceso.

Zenaida Calderón Anticona, exgerenta corporativa de Cumplimiento de Petro-Perú separada el 30 de diciembre, ha dicho que en la primera concesión del biodiesel que “no se cumplieron los procedimientos que Petro-Perú tiene aprobados para este tipo de procesos”. En una entrevista con El Comercio, contó que hizo un informe al respecto ante el directorio y que Hugo Chávez Arévalo “se alteró muchísimo” por el mismo.

“El señor Hugo Chávez se alteró muchísimo, él dijo que no soy nadie para llevar, para enviar un informe al directorio cuando todos mis informes, porque yo he emitido 115 informes en el 2021, son emitidos al presidente del directorio [de Petro-Perú] (…) El señor Hugo Chávez señaló eso, de que ese informe no había pasado por él, que yo no era nadie para haber emitido un informe (...) Si no lo retiro, que lo suavice, porque no soy nadie.”, afirmó.

Como parte de su investigación, la fiscal Norah Córdova ha pedido 8 meses de impedimento de salida del país contra Hugo Chávez Arévalo, Karelim López y los otros investigados por este caso. Su requerimiento fue presentado el 5 de enero ante al juez Hugo Chuyo, pero ya lleva casi un mes sin ser resuelto debido a que el magistrado se inhibió del caso citando su amistad con la abogada del investigado Saénz Monya.

El pedido contra Chávez Arévalo y otros investigados sigue sin ser resuelto por el Poder Judicial.

Las respuestas de Chávez Arévalo

En declaraciones públicas, el gerente general de Petro-Perú ha rechazado estar involucrado en actos de corrupción. En un video compartido en el canal de YouTube de Petro Perú, Chávez Arévalo negó “las informaciones sobre supuesta corrupción” en el ente estatal.

“He dispuesto la anulación del proceso por errores administrativos y la convocatoria de un nuevo proceso. También he dispuesto que todos los funcionarios entreguen la información que le requiera la Controlaría y la Fiscalía para facilitar su investigación. He ofrecido formalmente mi colaboración y rechazo lo que algunos medios han difundido en el sentido contrario”, afirmó.

Sobre las reuniones en Palacio, ha dicho no conocer ni haberse reunido Samir Abudayeh o con Karelim López, a quien dijo haber visto solo en la televisión. “Cada vez que yo voy a Palacio, a mí me hace esperar a veces, porque el presidente tiene su propia agenda. Me cita a una hora y ese día me recibió 10 minutos, 15 minutos antes de retirarme”, dijo en declaraciones a Latina.

“Les pediría que pidan las cámaras para que vean que yo ingreso solo a Palacio y me retiro solo”, declaró en la misma entrevista. Sin embargo, un reportaje de Panorama afirma que López registra ingresos a la sede de Petro Perú para reunirse con Chávez Arévalo: el 19, (día posterior a su ingreso a Palacio), 21, 22 y 25 de octubre.

En el mismo informe se difundió un audio en el que, tras la revelación de caso del biodiesel, Chávez Arévalo asegura que no va a renunciar a la gerencia general de Petro Perú y que contaba con respaldo del propio Pedro Castillo. “No voy a renunciar. Yo me voy al día siguiente de que se vaya este presidente de este país. Gozo con la confianza del presidente, gozo con la confianza de los dos ministros: del ministro de Energía y Minas y el ministro de Economía. Ayer me he comunicado con ellos. Eso ténganlo por descartado, que no voy a renunciar”, dijo.

