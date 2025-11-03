Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Hugo de Zela: “Se ha descuidado totalmente, por parte de la Corte IDH, la promoción de los derechos humanos”
El canciller Hugo de Zela afirmó que el gobierno no tiene la intención de forzar un retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero sí realizar una propuesta para mejorar los mecanismos de esta. Criticó que esta instancia se haya enfocado más en castigar la violación a los derechos humanos que a promocionar estos y evitar estos abusos.

