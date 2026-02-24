El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento y ratificó al abogado Hugo de Zela Martínez como ministro de Relaciones Exteriores. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

De esta manera, de Zela Martínez formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza la economista Denisse Miralles, designada en el cargo por Balcázar Zelada.

Como se recuerda, José María Balcázar fue elegido como nuevo presidente del Congreso, y por consiguiente del Perú, el pasado 18 de febrero, un día después de que el Parlamento aprobara la censura del exmandatario José Jerí.

Hugo de Zela ha ocupado importantes responsabilidades tanto en el Perú como en el extranjero. Fue viceministro de Relaciones Exteriores, embajador del Perú en Argentina, Brasil y Estados Unidos, así como representante permanente del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además, en el Ministerio de Relaciones Exteriores desempeñó funciones como jefe de Gabinete, director general de Planeamiento y subsecretario para Asuntos de Europa. Además, presidió el Instituto Antártico Peruano entre 2004 y 2006, desde donde impulsó el fortalecimiento de la presencia científica del Perú en la Antártida.

Asimismo, ejerció funciones en distintos organismos internacionales. Su trayectoria diplomática y su dominio de los asuntos regionales y globales consolidan una política exterior técnica, propositiva y enfocada en la defensa de los intereses nacionales.

En el ámbito académico, ha ofrecido clases y conferencias en universidades como Georgetown University, Harvard University y George Washington University. Además, es miembro asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

