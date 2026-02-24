Resumen

Hugo de Zela es el nuevo canciller del Perú. Foto: Presidencia
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento y ratificó al abogado Hugo de Zela Martínez como ministro de Relaciones Exteriores. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

